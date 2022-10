Lavori sulla Septempedana,

un tratto chiuso al traffico

CASTELRAIMONDO - L'opera di manutenzione straordinaria per il rifacimento degli asfalti e per risanare un tratto del sottofondo stradale

6 Ottobre 2022 - Ore 09:13 - caricamento letture

Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento degli asfalti e per risanare un tratto del sottofondo stradale sulla SP361 “Septempedana” a Castelraimondo. L’Anas ha emesso un’ordinanza di chiusura al traffico per tutti gli utenti del tratto della SP361 dall’incrocio con viale Europa all’incrocio con la SP256 Castelraimondo-Camerino. La chiusura avverrà dalle 7 del 10 ottobre alle 19 del 28 ottobre. I veicoli leggeri dovranno circolare all’interno del capoluogo e questo comporterà un notevole aumento del traffico che sarà opportunatamente guidato dalla segnaletica. I veicoli pesanti saranno invece deviati sulla strada provinciale Castelraimondo – Camerino e su altre strade provinciali a cura dell’Anas. I mezzi pesanti provenienti da o diretti a San Severino, quindi, non potranno in alcun modo attraversare il capoluogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA