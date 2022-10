Si ritrovano i ragazzi del ‘52:

una gita “scolastica” ad Assisi

MONTECOSARO - La rimpatriata dei 70enni tra ricordi, scherzi e qualche lacrimuccia, in un viaggio lungo una giornata con cena finale a Sarnano

Ricordate quelle foto d’antan, in bianco e nero, con tutta la classe delle elementari in rigoroso grembiule bianco o nero e la maestra in primo piano? A Montecosaro i “ragazzi del 1952”, ovvero i settantenni di oggi, sono andati a ritrovare quella foto e dopo ricerche e telefonate si sono ritrovati, in quaranta, per una simpatica giornata amarcord all’insegna dell’amicizia, dei ricordi e della commozione.

Qualcuno non si vedeva da più di 60 anni. Non più bambini ma uomini e donne maturi con vite da raccontare. Tutti però con lo stesso spirito goliardico e “trasgressivo” di quando frequentavano le elementari a Montecosaro. Non è mancata naturalmente qualche lacrimuccia. Siccome era un amarcord con tutti i crismi hanno pensato bene di salire tutti su un pullman, proprio come se fosse una vera gita scolastica, e sono andati ad Assisi con visita ai luoghi di San Francesco: itinerario classico tra piazza, Basilica, Bosco, eccetera. I promotori della simpatica rimpatriata sono stati soprattutto Roberto Berdini, Silvia Cardelli ed Ezio Quattrini. All’appuntamento sono venuti anche da Pescara, San Benedetto e Ascoli oltre che, naturalmente, da Montecosaro. La gita si è conclusa a Sarnano, nell’Hotel Eden, con tanto di cena, canti, balli e abbracci.

