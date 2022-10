Malore mentre è in fila per il tampone:

muore una donna

APPIGNANO - Tragedia in piazza Umberto I davanti la farmacia Luchetti: vittima una 83enne. Stava aspettando in auto con il figlio quando si è sentita male

5 Ottobre 2022 - Ore 12:46 - caricamento letture

Malore mentre è in fila per il tampone: muore una donna. La tragedia si è consumata questa mattina ad Appignano, in piazza Umberto I. Secondo una prima ricostruzione, la donna, 83 anni residente ad Appignano, era andata alla farmacia Luchetti per effettuare un tampone in drive-in. In mattinata, infatti, aveva accusato dei sintomi influenzali, così per precauzione il figlio l’ha accompagnata a fare il test per verificare l’eventuale positività al Covid. L’anziana era in auto con il figlio e stava aspettando il suo turno, quando all’improvviso ha accusato il malore. Immediato l’allarme al 118, nonostante tutti i tentativi dei soccorritori per la donna non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri.

(redazione CM)

(servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA