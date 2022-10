Montecosaro a punteggio pieno,

si sblocca l’Appignanese

PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I giallorossi di Diamanti espugnano Pollenza e si trovano da soli in vetta dopo due giornate. Stura e Tarquini regalano il primo successo alla squadra di Cicarè

3 Ottobre 2022 - Ore 17:17 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Dopo appena due giornate di campionato, c’è solo una squadra in testa al girone C di Prima categoria: il Montecosaro di Andrea Diamanti, che ha battuto a in rimonta a domicilio il Montemilone Pollenza grazie alle reti, a cavallo dell’intervallo, di Marra (approfitta di un errore difensivo avversario) e Santagata (dopo la respinta del portiere).

Vano il gol locale in apertura di gara firmato da Carboni, servito da Bartolini. Per una retrocessa che vola, ce n’è un’altra che invece soffre. È il Portorecanati, al secondo ko. Stavolta ad esultare è la Folgore Castelraimondo, fra le mura amiche, trascinato da Albanese (su rigore, conquistato da Francucci) e Lasku (sempre servito da Francucci). Di fronte al proprio pubblico esulta anche l’Elfa Tolentino, che cala il tris all’Esanatoglia: Ginaj (punizione), Zuffati (sugli sviluppi di un angolo) e Storani.

Vittorie esterne, invece, per Camerino ed Appignanese. I biancorossi espugnano il campo dell’Urbis Salvia, ipotecando il successo nel primo tempo quando vanno a segno Aquili (su lancio del portiere) e Montecchia (assist di Duca), ininfluente la rete locale realizzata dal subentrato Bianchi. I ragazzi di Cicarè espugnano all’inglese lo Spivach: Stura (dal limite) e Tarquini (penalty) piegano la Cingolana (Nicola Gagliardini centra anche l’incrocio dei pali da calcio piazzato). Dividono la posta in palio a reti inviolate le due biancorosse Settempeda e Caldarola. Il risultato ad occhiali matura anche nella sfida fra Vigor Montecosaro e Cska Corridonia. Pari e patta, invece, fra Sarnano ed Elpidiense Cascinare, con i padroni di casa due volte in vantaggio (Seculini e Gentili) e due volte ripresi dagli ospiti (2-2). Incredibile la punizione di Sebastiani: traversa, riga e fuori.

La top 11 (3-4-3): Caracci (Settempeda); Zuffati (Elfa Tolentino), Garofalo (Vigor Montecosaro), Luciani (Cska Corridonia); Seculini (Sarnano), Cicconi (Caldarola), E. Gagliardini (Appignanese), Aquili (Camerino); Carboni (Montemilone Pollenza), Francucci (Folgore Castelraimondo), Curzi (Urbis Salvia). All.: Diamanti (Montecosaro).

Il personaggio della settimana: Francesco Francucci (Folgore Castelraimondo). Con un rigore procurato e un assist contribuisce a realizzare i due gol decisivi con cui la squadra infligge la sconfitta ad una nobile decaduta. Allo stesso tempo i castellani sognano in grande per un campionato da protagonisti.

PRIMA CATEGORIA (2° giornata d’andata):

Folgore Castelraimondo – Portorecanati

Cingolana – Appignanese

Elfa Tolentino – Esanatoglia

Montemilone Pollenza – Montecosaro

Sarnano – Elpidiense Cascinare

Settempeda – Caldarola

Urbis Salvia – Camerino

Vigor Montecosaro – Cska Corridonia

CLASSIFICA: Montecosaro 6, Elfa Tolentino, Folgore Castelraimondo, Camerino e Settempeda 4, Esanatoglia, Cingolana, Montemilone Pollenza ed Appignanese3, Vigor Montecosaro, Cska Corridonia ed Elpidiense Cascinare 2, Sarnano e Caldarola 1, Portorecanati ed Urbis Salvia 0.

