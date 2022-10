Mario Monachesi

e Anna Capitani

si raccontano “Tra i due mari”

MACERATA - I due poeti e scrittori sono stati inseriti nell'opera curata dal professor Massimo Pasqualone

3 Ottobre 2022 - Ore 10:54 - caricamento letture

I maceratesi Mario Monachesi e Anna Capitani nel volume “Tra i due mari – Gli scrittori si raccontano – Dal Medio Adriatico alla Campania”. È stata pubblicata in questi giorni l’opera curata dal professor Massimo Pasqualone, con una postfazione di Eugenia Tabellone. In questo libro, edizioni Teaternum, che contiene le biografie di una serie di scrittori, sono stati inseriti anche i maceratesi Mario Monachesi poeta, poeta visivo e scrittore e Anna Capitani poeta e scrittrice.

Tre saranno le presentazioni che illustreranno questa ultima fatica di Massimo Pasqualone, dove è presente anche un suo saggio, la prima in Puglia l’8 ottobre al teatro Lucio Dalla di Manfredonia, la seconda a San Benedetto del Tronto il 13 ottobre al Caffè Soriano e la terza in Campania.

Ancora un riconoscimento per i due eclettici scrittori, un ulteriore atto di stima, nei loro confronti, dall’associazione InterdestinazioneArte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA