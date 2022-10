Volley, Helvia Recina e Offida insieme

per la crescita di nuovi talenti

IL PROGETTO della società di Macerata rivolto alle nuove generazione va avanti e potrà contare sul supporto della prestigiosa squadra della provincia di Ascoli

L’Helvia Recina Volley e l’Offida Volley lanciano una nuova e importante collaborazione con un evento speciale. Domenica 2 dalle 16,30 in poi, nel palasport di Offida, le due società suggelleranno la loro amicizia alla presenza di quattro atlete della prima squadra di Macerata: Symone Abbott, Polina Malik, Akuabata Okenwa e Giorgia Quarchioni, accompagnate del presidente del Club arancio-nero, Pietro Paolella.

Prima le rispettive formazioni di Serie D di Offida Volley e HR Volley disputeranno un allenamento congiunto, poi spazio a qualche palleggio insieme alle ragazze che saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A1 e che arriveranno appositamente all’evento con il bus ufficiale della società. Non mancherà il saluto di benvenuto dell’amministrazione comunale di Offida con l’assessore allo sport Cristina Capriotti. «Per noi è un orgoglio poter consolidare il progetto del Volley school Macerata insieme ad una società importante come l’Offida Volley – dice il presidente di Helvia Recina Volley, Pietro Paolella – portando a far conoscere la loro realtà alle ragazze della nostra Serie A1, come esempio per le giovani atlete che dovranno affrontare una stagione intensa. Sarà un bel pomeriggio di sport e amicizia che lancia un progetto comune di crescita». «Siamo felici di questa nuova ed importante iniziativa – dichiara invece la presidente di Offida Volley, Paola Benigni – un sodalizio che creerà un’ulteriore opportunità di crescita per le nostre ragazze». Dopo l’incontro sportivo si proseguirà con una passeggiata nella piazza di Offida e una visita allo showroom dello sponsor di Offida Volley, Ciù Ciù, per una degustazione a concludere nel migliore dei modi una giornata di festa, di amicizia e di sport.

