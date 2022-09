Test spettacolo a Macerata,

Med Store Tunit-Ortona

finisce 2 set pari

VOLLEY - Ultima amichevole per i biancorossi prima dell'inizio del campionato

30 Settembre 2022 - Ore 14:41 - caricamento letture

Termina 2-2 l’amichevole disputata ieri al Banca Macerata Forum dove la squadra biancorossa guidata da coach Gulinelli ha affrontato un avversario di assoluto valore come la Sieco Service Ortona, prossima protagonista in A3 del Girone Blu. La preparazione della Med Store Tunit si avvia quindi alla conclusione (domenica prossima l’esordio in campionato) e al termine della partita lo staff tecnico ha tratto diversi spunti interessanti da una partita combattuta che si è sviluppata in quattro set durante i quali coach Gulinelli ha dato anche spazio ai giovani biancorossi.

Il primo set segna il trend della gara, con le due squadre che si rincorrono e con Ortona che riesce a portarsi avanti. Macerata insegue e non lascia scappare gli avversari, quindi nel finale di gara cresce e agguanta il 24-24, per poi strappare il set ai vantaggi, 27-25. Nel secondo set Ortona si riporta avanti e stavolta riesce ad allungare, staccando la Med Store Tunit 14-21 prima di chiudere 19-25. Sulla scia del buon set giocato, la squadra ospite si porta in vantaggio, stavolta è una lotta serrata e solo nel finale Ortona riesce a spuntarla staccando i biancorossi, 20-25. La reazione della Med Store Tunit colpisce gli ospiti nel quarto set, dopo un inizia ancora favorevole ad Ortona gli uomini del coach Gulinelli si prendono il vantaggio e controllano la gara, 25-21.

Med Store Tunit Macerata: Morelli 18, De Col 4, Zappoli 9, Margutti 4, Paolucci 5, Kindgard 2, Wawrzynczyk 9, Sanfilippo 7, Gonzi 1, Pizzichini 4, Ravellino, Bacco 3, Gabbanelli. All. Gulinelli

