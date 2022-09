Contributi per l’affitto,

domande fino al 30 ottobre

MACERATA - La richiesta, una soltanto per nucleo familiare, potrà essere presentata solo online, attraverso una specifica piattaforma con le credenziali Spid o Cns

30 Settembre 2022

Il Comune di Macerata, grazie alla legge 431 del 1998, mette a disposizione, contributi a sostegno degli inquilini per la spesa relativa al canone di locazione sostenuta nell’anno 2022. Le domande possono essere presentate fino alle 14 del prossimo 30 ottobre dai residenti nel territorio comunale che, tra gli altri requisiti richiesti, non siano titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto di godimento su una abitazione situata in qualsiasi località.

Gli interessati, inoltre, devono essere in possesso di contratto di locazione, regolarmente registrato, e dichiarazione Isee 2021 che non sia superiore a 12.170,86 euro. La richiesta, una soltanto per nucleo familiare, potrà essere presentata solo on line, attraverso una specifica piattaforma con le credenziali Spid o Cns.

I cittadini che non intendono presentare istanza autonomamente possono usufruire gratuitamente del supporto e dell’assistenza tecnica dei CAF o delle organizzazioni sindacali del settore abitativo attivi nel territorio comunale. Per informazioni gli interessati possono telefonare ad uno dei seguenti numeri: 0733256380 – 0733256345 – 0733256425. Il bando integrale e ulteriori approfondimenti sono disponibili nel sito del Comune.

