“Domenica al museo”

anche alla Pinacoteca Moretti

CIVITANOVA - Il 2 ottobre alle 18,30 lezione della direttrice Enrica Bruni su Renato Guttuso

29 Settembre 2022 - Ore 09:40 - caricamento letture

La vita e le opere di Renato Guttuso per la domenica alla Pinacoteca Moretti. Anche la pinacoteca di Civitanova aderisce all’iniziativa delle domeniche al museo. Sarà aperta al pubblico ogni prima domenica del mese, da ottobre ad aprile 2023. Si parte domenica 2 ottobre, dalle 17.30 alle 20.30. Alle 18.30, la direttrice della pinacoteca Enrica Bruni racconterà la vita del maestro Renato Guttuso e illustrerà ai presenti l’opera Melanconia, che è esposta lungo il nuovo percorso museale inaugurato in primavera per celebrare i 50 anni dalla fondazione del museo civitanovese. Ingresso e visita gratuiti.

