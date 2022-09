Il canto irlandese

di Iarla Ó Lionáird

al Lauro Rossi

IL CONCERTO, in programma domani alle 21, è parte del primo Macerata Festival of the Humanities organizzato da Unimc

Domani alle 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, Iarla Ó Lionáird in concerto con Ryan Molloy e Neil Martin. Un’occasione unica per ascoltare le atmosfere della musica irlandese tradizionale sean-nós o “vecchio stile”, introdotte da una fiaba musicale del compositore maceratese Lino Liviabella. La composizione a quattro mani per pianoforte e voce narrante, “Riderella” (1927) verrà eseguita da Massimo Paolella e Antonella Pacioni. L’ingresso è gratuito su prenotazione online sul sito www.unimc.it/iarla .

Il concerto è parte del primo Macerata Festival of the Humanities organizzato dall’Università di Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici, con il sostegno del Willson Center for Humanities & Arts dell’Università della Georgia, Usa.

Ó Lionáird, oltre ad essere uno studioso della musica gaelica, è considerato uno dei grandi praticanti del canto tradizionale irlandese sean-nós, acclamato per la sua voce dalla “profondità notturna e l’ampiezza sbalorditiva”. Un esempio concreto di come la ricerca possa rendersi fruibile al grande pubblico ampliando orizzonti culturali e conoscitivi. Nominato due volte ai Grammy, Ó Lionáird ha lavorato con artisti e compositori del calibro di Robert Plant, Nick Cave, Sinead O Connor, Peter Gabriel.

