Urto durante un sorpasso,

auto finisce in una canalina

SAN SEVERINO - L'incidente è avvenuto in contrada Rocchetta. Due feriti in ospedale, non gravi

27 Settembre 2022 - Ore 16:00 - caricamento letture

Sorpasso e incidente lungo la Settempedana, a San Severino: auto esce di strada, due feriti. È successo questa mattina in contrada Rocchetta. Due vetture si sono urtate di striscio durante un sorpasso e una è finita dentro una canalina a lato della carreggiata. Immediati i soccorsi sul posto da parte di vigili del fuoco e 118. Una donna è stata aiutata a uscire dall’abitacolo da alcuni passanti. Entrambi i conducenti sono stati poi portata in ospedale, non sono gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA