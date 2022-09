Il Grappolo d’oro,

gran finale con Paolo Belli

POTENZA PICENA - Annullato a causa del lutto per l'alluvione, lo spettacolo musicale con la Big band torna sabato 1 ottobre

Il Grappolo d’oro recupera Paolo Belli. Il concerto del musicista che assieme alla sua “big band” avrebbe dovuto aprire la manifestazione di Potenza Picena venerdì 17 settembre è stato rinviato a sabato 1 ottobre.

Lo spettacolo era stato sospeso a causa del lutto regionale deciso dalla Regione Marche dopo l’alluvione che ha colpito Senigallia e gli altri paesi dell’entroterra anconetano e pesarese. Torna dunque Paolo Belli: l’appuntamento è in piazza Matteotti. «Venerdì 17 e sabato 18 è stato giusto e doveroso fermarsi ed annullare le “notti d’oro” – dicono gli organizzatori – abbiamo messo da parte il nostro desiderio di festeggiare perché era giusto così. In questi giorni la grande partecipazione di tutti i nostri cittadini con gli addobbi dei rioni, con allestimento dei carri, con il sostegno dei cittadini e degli sponsor ci ha emozionato e resi orgogliosi e per questo insieme all’amministrazione comunale abbiamo deciso di regalare e regalarci una serata di grande musica ad ingresso libero.

Ringraziamo Paolo Belli per la disponibilità perché prima di iniziare sabato 9 ottobre “Ballando con le stelle” ha voluto chiudere il suo tour a Potenza Picena».

