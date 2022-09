Vittorio e Clarissa,

50 anni di amore e allegria

TREIA -

Nozze d’oro a Treia per Vittorio Antolini Broccoli e Clarissa Genga che dal 24 settembre 1972 affrontano la vita tenendosi per mano con amore e allegria.

Dopo la celebrazione della messa officiata da don Gabriele Crucianelli nella chiesa di Porto Recanati i festeggiamenti sono proseguiti a Sirolo, nel ristorante “Della Rosa”. Gli sposi hanno gioito di questo traguardo d’amore circondati dall’affetto dei figli Elisabetta e Massimo, del genero Fabrizio, della nuora Valentina, dei nipoti Alessandro, Allegra, Arianna e Edoardo, dei parenti e degli amici tutti. A Vittorio e Clarissa vanno gli auguri più cari, da parte dei familiari e le più sentite congratulazioni per quello che hanno costruito in questi 50 anni di vita insieme.

