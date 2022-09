Softball, a Macerata si fa festa:

ragazze promosse nella massima serie

DIAMANTE - Dominio in finale con la terza vittoria consecutiva contro Rovigo (7 a 0), la prossima stagione la squadra del capoluogo giocherà in A1. La soddisfazione del sindaco Sandro Parcaroli e dell'assessore Riccardo Sacchi

di Leonardo Giorgi

Macerata Softball promossa alla massima serie italiana. Dopo più di 10 anni le ragazze del baseball tornano in A1 con la terza vittoria consecutiva nella serie finale di A2 Softball 2022 contro l’Itas Mutua Rovigo. Una partita dominata (7 a 0) che sancisce definitivamente la qualità delle giocatrici maceratesi e il virtuoso lavoro dello staff tecnico. Dopo aver vinto le prime due gare a Rovigo (11-8 in gara 1 e 11-8 in gara 2), in casa Macerata non delude le aspettative, anche grazie alla prestazione da incorniciare di Luana Luconi in pedana (6.0 IP, 0 H, 0 R, 8 SO, 1 BB), che concede una sola base su ball. La promozione arriva con merito a Macerata, dopo una stagione di assoluta supremazia rispetto a tutto il resto (25 vittorie e 3 sconfitte in regular season). Messi da parte i numeri, c’è solo la festa e il pensiero al prossimo anno, dove le maceratesi calcheranno i diamanti più importanti d’Italia. Macerata granne, per davvero.



Presenti ai festeggiamenti anche il sindaco Sandro Parcaroli e per l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi. «Macerata Softball promossa in A1 dopo 10 anni – ha commentato Sacchi -. Un enorme grazie a queste meravigliose ragazze, allo staff, alla dirigenza e, in particolare, al presidente Carlo Migliorelli e a Marta Gambella per portare ancora in alto il nome della nostra città. Ennesimo successo nell’anno di Macerata Città Europea dello Sport».

