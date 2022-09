Frontale fra due auto,

a fuoco una Citroen

CIVITANOVA - L'incidente attorno alle 19 lungo la strada vicinale della Chiusa, vicino all'ingresso per la superstrada a Montecosaro. Non ci sono feriti

Frontale in zona piane Chienti a Santa Maria Apparente, a fuoco una Citroen condotta da un anziano. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi attorno alle 19 lungo la strada vicinale della Chiusa, tra l’ingresso per la superstrada a Montecosaro e il ristorante Antichi Sapori.

Da una prima ricostruzione un uomo, alla guida della Citroen, stava transitando lungo la strada privata tentando di schivare le buche profonde provocate dall’asfalto consumato quando si è schiantato frontalmente con un’altra vettura. A causa dell’impatto la Citroen ha preso fuoco, ma l’anziano è riuscito ad uscire e a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la strada e le ambulanze del 118. Fortunatamente a causa delle buche le due auto non procedevano a forte velocità e non ci sono feriti. I residenti tornano a lamentare la pericolosità di quella strada sia per la cattiva manutenzione, con buche come crateri, sia perché percorsa continuamente come una strada comunale nonostante si tratti di una strada privata.

