Droga e armi in casa:

arrestato un 34enne

USSITA - Il giovane è stato fermato dei carabinieri: nella sua abitazione sono stati trovati due coltelli a serramanico, un fucile e una decina di grammi tra cocaina, hashish e marijuana. Per lui sono stati disposti i domiciliari

26 Settembre 2022 - Ore 11:16 - caricamento letture

Droga e armi: arrestato un 34enne. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri a Ussita. L’uomo è stato fermato dai militari di notte, su strada mentre era in auto. Da un primo controllo, sono stati trovati due coltelli a serramanico e di alcune dosi di droga. Così la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovane. Qui sono saltati fuori una decina di grammi tra cocaina, hashish e marijuana, un fucile calibro 12 e le relative munizioni. Il 34enne è stato quindi arrestato. Per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA