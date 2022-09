Aldo e Pierina, nozze di diamante

Troviggiano festeggia

60 anni d’amore

CINGOLI - I due si sono sposati il 13 settembre 1962 nella chiesa di Storaco di Filottrano. Gli auguri di familiari e amici

25 Settembre 2022

Quanta vita dopo quel 13 settembre 1962. Eppure, Aldo Brando Tittarelli e Enrica Scarponi (conosciuta come Pierina) di Troviggiano di Cingoli, festeggiano e rinnovano ancora oggi il loro amore. I due si sono sposati sessant’anni fa nella chiesa di Storaco, a Filottrano, e oggi festeggiano le loro nozze di Diamante nella chiesa di Santa Maria Assunta di Troviggiano per poi andare a pranzo con amici e famiglia nel ristorante Ragno d’oro di Cingoli. In attesa delle nozze di diamante del prossimo anno, Enrica e Aldo Brando ricevono gli auguri dei figli Valeriano e Orietta, dai nipoti Giada, Emanuele, Michele e Natascia, dai generi Raffaele e Marina, e da tutte le persone care.

