Minella, tripletta in 13 minuti:

blitz del Valdichienti.

Montefano ko a Fossombrone

ECCELLENZA - L'attaccante argentino da record nel 4 a 1 in rimonta nella tana del Castelfidardo (nella ripresa arrotonda Palmieri). I viola di Mariani cadono 2 a 0

25 Settembre 2022 - Ore 17:52 - caricamento letture

Il Valdichienti sorride, il Montefano un po meno. Nella terza giornata del campionato d’Eccellenza i ragazzi di mister Bolzan espugnano 4 a 1 in rimonta il Galileo Mancini di Castelfidardo trascinati da un super Santiago Minella. L’attaccante argentino realizza una tripletta in appena tredici minuti dopo il vantaggio locale: prima pareggia in diagonale servito da Palmieri, poi trasforma due rigori, procurati da Triana e dallo stesso Palmieri. Quest’ultimo, è protagonista anche nella ripresa, quando cala il rotondo poker in contropiede. Il Valdichienti sale così a quota sei punti, insieme ad Atletico Azzurra Colli (prossimo avversario casalingo) ed Urbino, alle spalle di Fabriano Cerreto, Osimana e Forsempronese (avanti una sola lunghezza).

Proprio i rossoblu pesaresi hanno battuto nel pomeriggio in casa il Montefano di mister Mariani, fermi dunque a quota tre punti. La partita si accende nella seconda frazione, quando arrivano subito i gol della capolista. Al primo affondo (4′) i padroni di casa sbloccano grazie all’incornata di Pandolfi, servito da Pagliari, il quale raddoppia al 18′ sempre di testa, stavolta su invito di Conti dalla destra. Il Montefano prova a reagire cinque minuti dopo con il tentativo aereo di Dell’Aquila (alto). Al 33′ De Marco costringe all’intervento Marcantognini, poco dopo termina sul fondo la scivolata di Latini, sul calcio piazzato di Sindic. È l’ultima chances viola per riaprire il match, che finisce 2 a 0 per la Forsempronese. Il Montefano avrà modo di riscattarsi domenica prossima fra le mura amiche contro la Jesina.

Il tabellino di Castelfidardo – Valdichienti 1-4:

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fabiani (67′ Strologo), Francesconi (58′ Cesca), Bandanera, Ruiz, Crescenzi (54′ Fermani), Ristovski, Achaval (78′ Guella), Braconi (85′ Selita), Cognigni. A disp.: Niccolini, Polverigiani, Gatto, Saurato. All.: Giuliodori.

VALDICHIENTI: Rossi, Alessandrini, Tombolini, Omiccioli, Pigini, Elias Celli (46′ Di Molfetta), Triana, Sfasciabasti (67′ S. Lattanzi), Palmieri (80′ Del Brutto), Trillini (74′ Sopranzetti), Minella (67′ A. Lattanzi). A disp.: Cingolani, Giannini, Cernetti, Del Gobbo. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Venturato di Bassano del Grappa (Bellagamba di Macerata – Morganti di Ascoli)

RETI: 12′ Achaval, 31′, 44′ e 44′ Minella, 74′ Palmieri.

NOTE: ammoniti: Bandanera, Coppi, Ristovski, Fabiani, Braconi, Minella, Sopranzetti, Pigini. Espulso: Ruiz.

Il tabellino di Forsempronese – Montefano 2-0:

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Spaccazocchi, Procacci, Bucchi, Codignola, Urso (79′ N. Camilloni), Palazzi (70′ Fraternali), Conti, Del Sante (60′ Battisti), Pandolfi (88′ Riggioni), Pagliari (84′ Gaia). A disp.: Fabbri, Tonucci, Mea, Loberti. All.: Fucili.

MONTEFANO: Bentivogli, Monaco (71′ Morazzini), Postacchini (79′ G. De Luca), Sindijc, Moschetta, Mercurio, De Marco (87′ Volponi), Guzzini (71′ Stampella), Dell’Aquila, Palmucci, Bonacci (63′ Latini). A disp.: Viti, Cingolani, Boccanera, F. Camilloni. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Skura di Jesi (Pizzuti di Macerata – Sannucci di Macerata)

RETI: 49′ Pandolfi, 63′ Pagliari

NOTE: ammoniti: Conti, Urso, Marcantognini, Palmucci, Latini. Angoli: 4-3

