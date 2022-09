Contatori in fiamme,

evacuato un condominio

CIVITANOVA - L'intervento dei vigili del fuoco in via Andrea Doria, due famiglie presenti nello stabile portati fuori con l’ausilio degli autoprotettori. Un uomo portato con l'ambulanza al pronto soccorso a causa del fumo che aveva inalato

Contatori elettrici in fiamme all’interno di un condominio di tre piani, poi evacuato dai vigili del fuoco. E’ successo intorno alle 14 in via Andrea Doria a Civitanova. I pompieri hanno spento l’incendio ed evacuato due famiglie presenti nello stabile con l’ausilio degli autoprotettori per facilitare loro la respirazione. Un uomo è stato affidato alle cure degli operatori dell’emergenza intervenuti sul posto, a causa del fumo che aveva inalato. E’ stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova in codice giallo. L’intero condominio è stato successivamente evacuato per i danni causati dal rogo, con i vigili del fuoco che hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento.

