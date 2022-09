Senza biglietto sul bus,

scoppia il caos in corso Cavour

MACERATA - Il controllore ha trovato un 16enne che non aveva il ticket, questo gli ha risposto male e si sono strattonati. Sul posto la polizia locale. Il minore riconsegnato ai genitori

Sul pullman senza avere il biglietto, scoppia il caos in corso Cavour, a Macerata. Un ragazzo di 16 anni questa mattina intorno alle 11,15 si trovava su di un autobus urbano quando il controllore è passato a verificare che i passeggeri avessero il biglietto.

Il giovane, secondo quanto è stato poi ricostruito dalla polizia locale di Macerata, intervenuta sul posto con tre pattuglie, il ticket non lo aveva e avrebbe risposto male al controllore. Nel giro di pochi istanti la situazione è degenerata tra il giovane passeggero e il controllore si sono strattonati. In corso Cavour era presente una pattuglia della polizia locale che stava svolgendo controlli sugli attraversamenti pedonali.

Gli agenti sono stati chiamati sul bus che nel frattempo si è fermato per quanto stava accadendo a bordo. Controllore e 16enne sono stati divisi e dai vigili e sono stati calmati. Poi il minorenne è stato portato al comando della polizia locale e sono stati chiamati i genitori a cui poi è stato consegnato. Su quanto accaduto sono in corso ulteriori accertamenti. La polizia locale questa mattina si stava occupando di verificare sia che i pedoni attraversassero la strada sulle strisce, sia che gli automobilisti si fermassero per farli passare.

