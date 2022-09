«Comfort sanitario, cura completa

e niente stress negli spostamenti»

Con Progetto Salute si può

CIVITANOVA - Nella struttura aperta da poco un team di professionisti dedicano al paziente la loro conoscenza scientifica, l’arte medica e il loro tempo per garantire un servizio integrato che risponda al meglio alle esigenze di ognuno

«Il paziente deve essere preso in carica da un team di professionisti e specialisti per assicurare comfort nel percorso sanitario e una cura completa, senza stress per gli spostamenti» afferma Alessandro Carducci, amministratore delegato del centro medico Progetto Salute a Civitanova che ha da poco aperto le porte.

«Attraverso un approccio multidisciplinare, indispensabile per l’esercizio di una medicina moderna, Progetto Salute è un centro medico polispecialistico d’avanguardia che ha l’obiettivo di diventare nell’ambito della sanità privata il riferimento in materia di prevenzione, diagnosi e cura – continua Carducci -. Nel nostro centro medici ed esperti dedicano al paziente la loro conoscenza scientifica, l’arte medica e il loro tempo per garantire un servizio integrato che risponda al meglio alle esigenze di ognuno. L’idea nasce da una visione della sanità che offra un servizio al paziente al fine di renderlo consapevole del percorso sanitario e accompagnarlo nelle sue scelte. Progetto Salute ha un approccio a 360 gradi, vogliamo far sentire il paziente accudito e azzerare il disagio degli spostamenti da uno specialista all’altro».

Il centro medico Progetto Salute dispone di tecnologie avanzate e digitalizzazione dei sistemi informatici e sanitari, fornisce risposte veloci ai fabbisogni di cura e garantisce l’alta professionalità e competenza degli specialisti che compongono il team medico sanitario.

Il centro è stato organizzato in modo da garantire il completo rispetto della privacy del paziente.

«Non solo innovazione, ma anche comodità per il paziente e i loro familiari o caregiver – spiega l’amministratore delegato -. Abbiamo creato una struttura elegante con ampi spazi moderni e accoglienti. Abbiamo curato ogni aspetto per rendere la permanenza all’interno del centro il più agevole possibile. Il centro si estende su una superficie di circa 300 mq al primo piano di un moderno edificio dotato di ascensore. Non ci sono barriere architettoniche così da rendere agibile a tutti la fruizione degli spazi e dei servizi. La struttura è facilmente raggiungibile sia dalla costa che dall’entroterra in auto, percorrendo la strada statale SS77 o l’autostrada A14, e dispone di un ampio e comodo parcheggio gratuito».

Oltre 20 le tipologie di visite specialistiche offerte nel centro medico: Allergologia, Andrologia, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia, Gastronenterologia, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Estetica, Medicina Interna, Medicina Vascolare, Neurologia, Neuropsicologia, Nutrizione, Ortopedia, Osteopatia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psicologia, Radiodiagnostica, Reumatologia, Senologia, Tricologia e Urologia.

Gli ambulatori di Progetto Salute dispongono di sofisticati strumenti diagnostici e sistemi digitali integrati di ultima generazione al servizio dei pazienti: Esami Ecocolordoppler, Ecografia, Elettrocardiogramma (E.C.G.), Holter, Esami Allergie, Esami Otorino, Esami Pneumologici, Test Cognitivi, Test per i Disturbi del sonno e Trattamenti per gli arti.

«Progetto Salute ha scelto i migliori professionisti provenienti dalla nostra regione ma anche da altre realtà sanitarie – conclude Alessandro Carducci -, in modo da alimentare un continuo confronto tra specialisti mediante aggiornamenti e consulenze integrate, sempre al servizio del paziente».

Progetto Salute ha sede in Via Pirelli 2 a Civitanova Marche (Zona industriale A). Il centro è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per informazioni potete contattare il numero 0733 1778648 o scrivere una email all’indirizzo info@progettosalutecmc.it. Visitate il sito ufficiale https://progettosalutecmc.it/

(Articolo promoredazionale)

