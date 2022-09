Tampona un altro scooter

e viene travolto da un furgone:

morto ex comandante della Stradale

SARNANO - La vittima è Antonio Luzzi, 60 anni, poliziotto che ha diretto il dipartimento di Fabriano. A luglio era andato in pensione. L'incidente è avvenuto lungo la statale 78 in direzione di Amandola. Lo scooterista era insieme ad una comitiva diretta a Pedaso

di Marco Cencioni

Tragedia durante il giro in scooter di una comitiva di Fabriano e Matelica. Il 60enne Antonio Luzzi, ex comandante della polizia stradale di Fabriano, in pensione da luglio, è morto lungo la statale 78, a Sarnano, sulla strada che conduce ad Amandola.

Nei pressi dell’incrocio per le frazioni Schito e Cardagnano, intorno alle 11, ha urtato uno scooter che lo precedeva ed è caduto sulla corsia opposta nel momento in cui giungeva un furgone con alla guida una ragazza, che ha cercato in ogni modo di evitarlo ma non c’è riuscita e l’ha travolto. Inutile ogni tentativo degli operatori dell’emergenza di salvargli la vita, hanno provato per decine di minuti a rianimarlo ma l’uomo non si è ripreso. La strada è stata chiusa per diverse ore in modo da consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

Luzzi faceva parte di una comitiva che oggi, vista la bella giornata, era partita in scooter per raggiungere Pedaso. Una tappa a Sarnano, due chiacchiere ed una merenda, e poi di nuovo in sella per raggiungere la costa Fermana, passando da Amandola. Lungo il lungo rettilineo dopo il cimitero del paese si è consumata la tragedia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tolentino, che si sono occupati di stabilire la dinamica dell’accaduto assieme ai colleghi delle stazioni di Sarnano e Urbisaglia, Luzzi era con altri tre compagni del gruppo mentre il resto della comitiva, composta in tutto da undici persone, era partita prima e quindi si trovava più avanti. Un’auto si è fermata per svoltare all’incrocio per le frazioni Cardagnano e Schito e gli scooter si sono fermati dietro al veicolo. Quello condotto da Luzzi ha urtato una delle due ruote, lui è finito sulla corsia opposta proprio nel momento in cui giungeva un Fiat Ducato condotto da una ragazza, che viaggiava in direzione Sarnano.

La conducente ha provato ad evitarlo ma non ci è riuscita e l’ha travolto, finendo poi su una cunetta a lato della strada. Immediato l’intervento sul posto dei soccorsi. Viste le condizioni del ferito è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata su di un campo a pochi metri da dove è avvenuto l’incidente. L’elicottero è rimasto in attesa a lungo perché il ferito era in condizioni disperate. Gli operatori dell’emergenza hanno cercato di rianimarlo per poterlo trasportare a Torrette di Ancona ma l’uomo però non si è ripreso. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi, sul posto per deviare il traffico gli operai dell’Anas e la polizia locale di Sarnano. I carabinieri di Tolentino e quelli delle stazioni di Sarnano e Urbisaglia hanno raccolto le testimonianze dei componenti del gruppo che hanno assistito all’incidente e si sono occupati dei rilievi.

Antonio Luzzi risiedeva a Fabriano e proprio a Fabriano per molti anni ha diretto il distaccamento della polizia stradale. Poi a luglio era andato in pensione.

(Ultimo aggiornamento alle 16)

