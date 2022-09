Bando per le Comunità energetiche

MACERATA - E' destinato ad ottenere contributi per la valorizzazione e l’utilizzo delle fonti rinnovabili

Bando per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (Cer), lo ha predisposto la giunta di Macerata che ha approvato contestualmente lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse come previsto dall’Ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione. È finalizzato, per chi partecipa, ad ottenere contributi per la valorizzazione e l’utilizzo delle fonti rinnovabili elettriche e termiche negli enti territoriali locali dei crateri sisma 2009 e 2016 attraverso la progettazione e la realizzazione di impianti su aree e immobili pubblici o in uso pubblico. L’amministrazione, pertanto, percependo come indispensabile la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente, ha accolto la possibilità data dal bando consistente nella creazione di una comunità energetica.

Mediante la creazione di una comunità energetica rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, auto-consumando, in loco, l’energia generata e accumulata con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell’energia elettrica.

Sono ammessi al bando enti e amministrazioni pubbliche con sede nei comuni ricadenti nei crateri 2009 e 2016 e le comunità energetiche rinnovabili in via di costituzione. I contributi sono erogati a copertura di tutte le spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei progetti. La scadenza per partecipare al bando è il 31 ottobre.

La manifestazione deve essere inviata esclusivamente tramite Pec (all’indirizzo comune.macerata@legalmail.it ) con il seguente oggetto: “Comunità energetica comune di Macerata”. Il link per partecipare al bando: https://www.comune.macerata.it/manifestazioni-di-interesse-per-comunita-energetica-rinnovabile/

