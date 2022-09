Una trentina di posaceneri

in varie zone della città

MACERATA - L'amministrazione ha deciso di installarli, con l'obiettivo di «contrastare il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente di rifiuti prodotti da fumo e contribuire a mantenere pulite le strade»

«Mantenere pulite le aree pubbliche e le zone private esterne e particolare attenzione al rispetto dell’ambiente». Queste le motivazioni che hanno portato l’amministrazione comunale di Macerata ad installare nuovi posaceneri esterni in giro per la città. I portacenere – circa trenta – saranno posizionati in piazza Nazario Sauro, corso Cairoli, viale Trieste, corso Cavour, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, corso Matteotti, via Gramsci, corso della Repubblica, piazza della Libertà e via Santa Maria della Porta. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di «contrastare il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente di rifiuti prodotti da fumo e contribuire a mantenere pulite le nostre strade diminuendo così l’inquinamento del paesaggio, i rischi per la salute e i conseguenti e consistenti costi per la loro rimozione. I posacenere esterni che saranno installati – continua l’amministrazione – sono prodotti brevettati e sono realizzati in acciaio inox 20/10 per garantirne la durata nel tempo e l’alta resistenza alla corrosione causata dal calore dei mozziconi gettati all’interno anche accesi. La sommità è sigillata e viene utilizzata anche come appoggio per lo spegnimento dei mozziconi; questo permette anche di ridurre i cattivi odori e il rischio di un incendio in quanto anche se gettati ancora accesi e fumanti, i mozziconi non bruciano e si spengono in tempi brevi per mancanza di ossigeno».

