Blitz al pronto soccorso:

latitante si barrica in auto,

accerchiato e arrestato

POTENZA PICENA - L'uomo è indagato per la vicenda legata ad una irruzione in ospedale lo scorso 28 aprile scorso ed era riuscito a sottrarsi alla cattura. La Squadra Mobile di Fermo, senza mai interrompere le ricerche, alla fine ieri lo ha rintracciato sulla costa Maceratese

Sfuggito all’ordine di carcerazione, latitante rintracciato a Potenza Picena e arrestato dalla polizia dopo che si è barricato in auto. La vicenda l’indagine avviata dopo i gravi fatti del 28 aprile scorso quando ci fu un accoltellamento a Lido Tre Archi e un’irruzione di un gruppo di sei nordafricani all’interno dell’ospedale civile di Fermo, finalizzata a portare via dal nosocomio un loro connazionale ferito, di circa venti anni, accompagnato dallapolizia per le cure necessarie delle lesioni subite a seguito di un’aggressione con un’arma da taglio.

In quella circostanza il giovane paziente era stato sollevato di peso da alcuni stranieri, uno dei quali gli aveva strappato dal braccio l’ago della flebo mentre gli altri avevano ostacolato e aggredito i due poliziotti della Volante che lo assistevano. Erano stati momenti di terrore per i medici e i pazienti presenti al pronto soccorso in attesa.

Uno dei responsabili era stato subito arrestato, mentre gli altri cinque si erano dati alla fuga ma, a seguito delle serrate indagini della Squadra mobile, coordinate dalla procura, erano stati tutti identificati e denunciati. A quel punto erano state emesse a loro carico le misure cautelari della custodia in carcere per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, possesso ingiustificato delle armi rinvenute, interruzione di pubblico servizio.

La Squadra mobile, in base a quanto disposto dal Gip, ha dato esecuzione alle quattro misure cautelari a carico dei responsabili di quella irruzione ma una quinta persona, di circa 25 anni, di nazionalità egiziana, era riuscita a fuggire. Gli agenti della Squadra Mobile, senza mai interrompere le ricerche, attraverso continue attività di appostamento e pedinamento sono riusciti a rintracciarlo in provincia di Macerata, in un comune lungo la costa.

Gli agenti appostati da più giorni nei pressi dell’abitazione dove aveva trovato accoglienza l’uomo, ieri nella giornata di ieri lo hanno notato all’interno di un’auto dove erano presenti anche altre persone. Immediato l’intervento nel corso del quale i poliziotti hanno circondato la vettura intimando al ricercato di arrendersi e di uscire dal veicolo.

Lui a quel punto i è barricato in auto azionando la chiusura. A quel punto uno degli agenti hanno infranto il vetro della portiera riuscendo a farlo scendere e lo hanno arrestato.

