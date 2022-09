Giornata mondiale Alzheimer,

i giardini John Lennon

si colorano di viola

TOLENTINO - L'iniziativa di un gruppo di cittadini. L’Assessorato ai Servizi sociali ha predisposto un servizio di trasporto a Macerata che consente ai soggetti malati di partecipare ad attività laboratoriali organizzate dall’Afam. Inoltre è stato praticato, nei mesi scorsi, uno screening sulla popolazione a rischio

Il 21 settembre viene celebrata la Giornata Mondiale Alzheimer. A Tolentino, questa mattina, un gruppo di cittadini ha colorato di viola i Giardini John Lennon affiggendo palloncini colorati e una cartellonistica esplicativa. L’iniziativa testimonia la crescita di un movimento internazionale che vuole creare una coscienza pubblica sugli enormi problemi provocati da questa malattia. E ogni anno riunisce in tutto il mondo malati, familiari e associazioni Alzheimer. L’evento vuole anche sensibilizzare l’opinione pubblica a “non dimenticare chi dimentica”. Il viola è il colore scelto dalla Federazione Alzheimer Italia perché è il colore del fiore “Non ti scordar di me”.

«Riguardo a questa particolare patologia – si legge in una nota dell’amministrazione – a Tolentino, l’Assessorato ai Servizi Sociali ha predisposto un servizio di trasporto a Macerata che consente ai soggetti malati di partecipare ad attività laboratoriali organizzate dall’Afam. Inoltre è stato praticato, nei mesi scorsi, uno screening sulla popolazione a rischio.

All’Asp Porcelli è attivo un Centro diurno Alzheimer con spazi riservati, appositamente allestiti e progettati, per accogliere le persone malate dando ausilio alle famiglie per tutta la giornata.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Tolentino Elena Lucaroni informa che si sta lavorando per offrire sempre più servizi alle famiglie in collaborazione con l’Afam di Macerata. Inoltre stiamo seguendo l’esperienza del Caffè Alzheimer, una sperimentazione che vorremmo replicare anche a Tolentino».

Istituita nel 1994 dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Alzheimer’s Disease International, ha come obiettivo accrescere la sensibilità e la consapevolezza su una patologia che rappresenta circa il 60-70% dei casi di demenza.

