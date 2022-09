Cambio della guardia al Lions:

Narciso Ricotta nuovo presidente

PASSAGGIO DI CONSEGNE al Lions Club Macerata Sferisterio al termine di un'iniziativa di solidarietà nella sezione Anffas di Pian di Pieca. Il capogruppo del Pd alla guida

20 Settembre 2022 - Ore 17:55 - caricamento letture

L’ex candidato sindaco del centrosinistra ed attuale capogruppo comunale del Partito democratico Narciso Ricotta è il nuovo presidente del Lions Club Macerata Sferisterio. Una delegazione del club maceratese domenica scorsa ha incontrato il responsabile dell’Anffas Sibillini nella sede di Pian di Pieca di San Ginesio per effettuare una donazione a sostegno dell’attività che l’associazione svolge a supporto alle famiglie con persone con disabilità intellettiva; da anni il Lions Club è vicino a questa importante realtà di solidarietà sociale che merita il massimo sostegno. Successivamente i soci del Club si sono riuniti in un incontro conviviale dove hanno programmato «le future attività – si legge in una nota – a servizio del territorio nello spirito lionistico di servizio: la prima iniziativa sarà a sostegno delle comunità marchigiane colpite dalle recenti inondazioni». Nel corso dell’incontro si è svolta anche la cerimonia del passaggio delle consegne dalla past president Caterina Fabrizi al nuovo presidente del club, appunto l’avvocato Narciso Ricotta.

