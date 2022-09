Bonus affitti, domande

entro il 21 ottobre

CIVITANOVA - Il bando è online sul sito del Comune

19 Settembre 2022 - Ore 13:45 - caricamento letture

Bonus affitti, è online sul sito del comune di Civitanova il bando per usufruire delle agevolazioni relative agli alloggi privati e pubblici, fatta eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Il provvedimento è rivolto ai residenti a Civitanova con un contratto regolarmente registrato ai sensi di legge. L’alloggio deve essere iscritto al nuovo catasto edilizio urbano. Il canone di affitto, da contratto, non deve essere superiore a 700 euro. La graduatoria sarà stilata in base alla maggiore incidenza del canone annuo rispetto all’Isee. Domande entro il 21 ottobre, i moduli sono disponibili sul sito internet del Comune o reperibili all’ufficio Urp.

Per le elezioni di domenica 25 settembre 2022 gli uffici resteranno aperti per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali ai fini del voto da lunedì 19 a giovedì 22: mattina dalle 9 alle 13, venerdì 23 dalle 9 alle 13 e pomeriggio dalle 15 alle 18; sabato 24 dalle 9 alle 13 e pomeriggio 15 -18 e domenica 25 dalle 7 alle 23, lunedì 26 chiuso.

