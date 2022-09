Auto si ribalta in A14:

code per 3 chilometri

LORETO - E' successo lungo la corsia in direzione di Ancona

19 Settembre 2022 - Ore 17:55 - caricamento letture

Lunghe code in autostrada A14 per il ribaltamento di una vettura.

Al momento, Autostrade per l’Italia segnala una coda di 3 chilometri all’altezza di Loreto, dal chilometro 244 direzione Nord, verso Ancona.

Sul posto, chiamati i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

Si tratterebbe di un’auto che avrebbe fatto tutto da sola. Non sarebbero segnalati altri veicoli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.

(in aggiornamento)

