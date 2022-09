Vitiello, rigore sbagliato e palo:

il Fano degli ex ferma il Tolentino

SERIE D - L'attaccante cremisi, nel finale di partita al Della Vittoria, si fa ipnotizzare dal portiere ospite. Poi centra anche un legno al 90'. I granata di Mosconi, Severini, Bonacchi, Padovani e Capezzani impongono lo 0 a 0

Il Tolentino impatta sullo 0 a 0 contro il Fano dei tantissimi ex. Al Della Vittoria termina a reti inviolate, con l’attaccante Vitiello che nel finale di partita si fa prima neutralizzare un penalty dal portiere ospite Bizzini e poi colpisce un palo. I ragazzi di Mattoni aggiungono un mattoncino alla propria classifica, che vede i cremisi a cinque punti, gli stessi degli amaranto guidati da Andrea Mosconi, il quale ha portato con se diverse conoscenze tolentinati come Severini, Bonacchi, Padovani e Capezzani. La quarta giornata d’andata del campionato di Serie D in programma nel prossimo fine settimana slitterà a mercoledì 28 settembre, a causa della concomitanza con le elezioni politiche.

La cronaca. Il Tolentino è più pericoloso nel primo tempo con tre tentativi nitidi: Viviani spara fuori di poco, Mengani fa tutto da solo, salta Bonacchi ma il portiere si salva a tu per tu con l’esterno cremisi, mentre Alaigia in contropiede tira di destro e sfiora il palo. L’unico acuto del Fano è il palo colpito nella propria porta di un difensore cremisi nel tentativo di sventare un cross avversario. Nella ripresa è ancora il Tolentino ad avere le occasioni più ghiotte. Su tutte, al 36′, il rigore procurato e sbagliato da Vitiello (parato da Bizzini). Lo stesso attaccante cremisi nel finale (al 90′) va vicino al gol partita ma centra il palo.

Il tabellino:

TOLENTINO: Moro, Stefoni, Salvatelli, Riberon, Gori, Nagy, Mengani, Marcelli, Vitiello, Alaigia, Massarotti. A disp.: Giorgi, Di Biagio, Tankuljic, Rozzi, Tizi, Lattanzi, Cicconetti, Nacciarriti, Moscati. All.: Mattoni.

FANO: Bizzini, Mancini, Severini, Bonacchi, Nappo, Schiaroli, Padovani, Zanni, Broso, Serges, Capezzani. A disp.: Mariani, Mistura, Malshi, Zingaretti, Tomassini, Pensalfini, Niang, Brunetti, Bamba. All.: Mosconi.

TERNA ARBITRALE: Fantozzi di Civitavecchia (Di Giovenale di Viterbo – Di Curzio di Civitavecchia)

