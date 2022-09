Montefano vince all’ultimo respiro,

ECCELLENZA - I risultati della seconda giornata: i viola di Mariani battono 3 a 2 il Castelfidardo nel finale, i biancorossi di Giacometti pareggiano 1 a 1 contro l'Atletico e i rossoblu di Possanzini scivolano fra le mura amiche contro il Fossombrone (0-1)

In un finale al cardiopalma il Montefano conquista la prima vittoria in campionato, battendo 3 a 2 il Castelfidardo. Il Chiesanuova torna con un ottimo punto dall’ostico campo dell’Atletico Ascoli (1-1). Mentre la Sangiustese scivola di misura fra le mura amiche contro la Forsempronese. È questo il bilancio delle tre squadre maceratesi impegnate in Eccellenza, al termine della seconda giornata d’andata. Al La Croce di Montegranaro i rossoblu di Possanzini vengono puniti al tramonto del primo tempo da Pagliari. Nella ripresa vano il forcing che portava al tiro Monserrat, Titone, Zira, Tonuzi e l’ultimo arrivato Cusimano (dal canto loro gli ospiti colpiscono anche un palo ed una traversa). Al “Don Mauro Bartolini”, in terra picena, i biancorossi di Giacometti rispondono al vantaggio di Matteo Minnozzi (rigore) con un guizzo di Gabriele Tittarelli (protegge palla e supera il portiere avversario). Nel finale il portiere locale Battistelli nega la gioia del gol a Coppari e ai tanti tifosi della piccola frazione di Treia, alla prima trasferta nel massimo campionato regionale.

Tutto da rivivere il match giocato al Dell’Immacolata di Montefano. Al 4′ tiro alto di Crescenzi, che al 15′ manda invece a lato. Al 27′ incornata di Dell’Aquila: traversa. Il numero nove si rifà 32′: riceve palla dalla destra e sigla il vantaggio. Dell’Aquila è ancora pericoloso di testa al 37′, ma sbaglia di poco la mira. Una giocata aerea di Cognigni permette al Castelfidardo di sfiorare il pari, che arriva al 7′ del secondo tempo grazie a Braconi il quale approfitta di un errore in disimpegno della retroguardia del Montefano. I ragazzi di Mariani provano dunque a riscattarsi. David salva su Palmucci, il quale poi manda fuori. A ridosso della metà della ripresa sale in cattedra Mercurio, che prima si vede annullare un gol per fuorigioco e poi incorna e sfiora il nuovo vantaggio, il quale giunge al 28′ in virtù del rigore trasformato da Palmucci. La partita si accende nel finale. Il Castelfidardo non ci sta e agguanta il secondo pareggio al 42′ con il neoentrato Selita, che approfitta di un altro sbaglio in difesa del Montefano. I viola non si danno per vinti e vanno a riprendersi i definitivi tre punti proprio allo scadere del tempo regolamentare: Monaco di testa prende la traversa, capitan Bonacci è il più lesto di tutti e con un tap in segna il 3 a 2 finale.

Il tabellino di Montefano – Castelfidardo: 3-2



MONTEFANO: Bentivogli, Morazzini, G. De Luca (10′ s.t. E. De Luca), Alla (42′ p.t. F. Camilloni), Monaco, Mercurio, Guzzini, Sindic (38′ s.t. Stampella), Dell’Aquila (10′ s.t. De Marco), Palmucci (47′ s.t. Postacchini), Bonacci. A disp.: Viti, Moschetta, S. Camilloni, Boccanera. All.: Mariani.

CASTELFIDARDO: David, Coppi (38′ s.t. Selita), Capitani (1′ s.t. Fabiani), Cesca (1′ s.t. Francesconi), Bandanera, Ruiz Alonso, Crescenzi (10′ s.t. Fermani), Ristovski, Achaval, Braconi, Cognigni (17′ s.t. Kurti). A disp.: Niccolini, Strologo, Polverigiani, Suarato. All.: Giuliodori.

TERNA ARBITRALE: Gianlorenzo di Sulmona (Bara di Macerata – Rinaldi di Macerata)

RETI: 32′ p.t. Dell’Aquila, 8′ s.t. Braconi, 28′ s.t. Palmucci, 42′ s.t. Selita, 45′ s.t. Bonacci.

NOTE: ammoniti: Morazzini, F. Camilloni, Guzzini, Sindic, Bonacci, Crescenzi, Achaval, Ruiz Alonso, Selita. Angoli: 5-7

Il tabellino di Sangiustese – Forsempronese: 0 -1



SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini (29′ s.t. Zira), Capodaglio (35′ s.t. Merzoug), Monserrat, Doci (9′ s.t. Tonuzi), Titone, Iuvalè, Cheddira (23′ s.t. Tarulli), Ercoli, Cusimano. A disp.: Raccio, Iommi, Pagliarini, Rotondo, Tassi. All.: Passarini.

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Spaccazocchi, Procacci, Bucchi, Camilloni, Urso (28′ s.t. Fraternali), Palazzi (38′ s.t. Mea), Conti, Pagliari (40′ s.t. Del Sante), Pandolfi, Loberti (16′ s.t. Battisti). A disp.: Fabbri, Tonucci, Codignola, Gaia, Riggioni. All.: Fucini.

TERNA ARBITRALE: Ferroni di Fermo (Aureli di San Benedetto – Morganti di Ascoli)

RETE: 44′ p.t. Pagliari

NOTE: ammoniti: Capodaglio. Recupero: 7′ (1′ + 6′)

Il tabellino di Atletico Ascoli – Chiesanuova: 1-1



ATLETICO ASCOLI: Battistelli, Ambanelli, Mataloni (Felicetti), Lanza, Casale, Vechiarello, Esposito, Capponi (Traini), Di Matteo (Sabatini), Di Ruocco, Minnozzi. A disp.: Novi, Marucci, Cicconi, Andreucci, Cinaglia, Marini. All.: Giandomenico.

CHIESANUOVA: Zoldi, Molinari (Giri), Iommi, Marengo, Lapi, Monteneri, Pasqui (Morettini), Wolhein (Salvucci), Tittarelli, Mongiello (Coppari), Farroni (Rapaccini). A disp.: Pedol, Ortolani, Corvaro, Carboni. All.: Giacometti.

TERNA ARBITRALE: Latuga di Pesaro (Pizzuti di Macerata – Varagona di Ancona)

RETI: 53′ Minnozzi, 68′ Tittarelli

ECCELLENZA (2° giornata d’andata):

Atletico Gallo Colbordolo – Porto Sant’Elpidio 2 – 0

Atletico Azzurra Colli – Urbino 1 – 0

Atletico Ascoli – Chiesanuova 1 – 1

Fabriano Cerreto – Jesina 3 – 0

Montefano – Castelfidardo 3 – 2

Osimana – Marina 1 – 0

Sangiustese – Forsempronese 0 – 1

Valdichienti – Maceratese 2 – 0

CLASSIFICA: Osimana e Atletico Azzurra Colli 6, Fabriano Cerreto, Chiesanuova e Forsempronese 4, Atletico Gallo Colbordolo, Sangiustese, Valdichienti, Montefano, Urbino e Maceratese, Atletico Ascoli 2, Jesina 1, Castelfidardo, Marina e Porto Sant’Elpidio.

PROSSIMO TURNO:

Atletico Gallo Colbordolo – Osimana

Castelfidardo – Valdichienti

Chiesanuova – Urbino

Forsempronese – Montefano

Jesina – Atletico Azzurra Colli

Maceratese – Sangiustese

Marina – Atletico Ascoli

Porto Sant’Elpidio – Fabriano Cerreto

