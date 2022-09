Li frutti de settembre

18 Settembre 2022

di Mario Monachesi

“A settembre li frutti ce sta sempre”.

*

“Ce rvidimo a settembre quanno l’ua è fatta e li fichi penne”.

*

“Li principali adè l’ua vianga e nera, li fichi, le nuce, le mele, le mele cotogne, le pere, li melagranà’, le jiujjiole (giuggiole), po’ tutti quilli che ancora prosegue de luju e d’agustu, come le perseche, li milù’ (meloni), li cucummiri (cocomeri), le vrugne (prugne), le mannole, ecc, ecc’.

*

“Io sono settembre, / che sono cortese, / puritti e ricchi / io fo le spese; / io porto uva, / fichi e limoni; / li fo condendi, / ‘sti cari padroni. / E ji li porto li frutti più belli: / quisti so’ tutti mi cari fratelli”.

*

“Settembre callu e sciuccu, maturà’ fa ‘gni fruttu”.

*

“L’ua adè lu fruttu della “Vitis vinifera”, simbulu de ‘bbonnanza e prosperità. ricca de vitamine, stimola le fadighe de lu feghitu.

Pistalla per fa’ lo vi’ adè un ritu anticu che se tramanna de generazió’ in generazió’ da secoli”.

*

“Magna ‘n’acinittu d’ua se vó’ guari’ la vua” (ferita).

“A lu tempu de vellegne (vendemmia), non ze guarda a tante fregne”.

”

“L’ua settembrina, è fragola zuccherina”.

*

“La piogghja de settembre è veleno per l’ua”.

*

“Per San Michele (29 settembre) l’ua è come lo mèle” (miele).

*

“Quanno l’ua sta su la tina, se secca la gajina”.

*

“Chj sa lo latino, loda l’acqua ma bée lo vino”.

*

“È l’ora de lo moscatello, lu contadì’ se magna lo più bello, se ce rmane un cispujó’ è pe’ lu tuntu de lu patró'”.

*

“Bii lo vi’, l’acqua lascela a lu mulì'”.

*

“Le more su la fratta, va a la vigna che l’ua è fatta”.

*

“Li fichi adè lu fruttu più anticu cunusciutu dall’omu. Le prime tistimonianze ‘rria da li tempi d’oro dell’Egitto. Li greci li cunsiderava stimolatori erotici e dell’intelligenza. Platone dicia che adèra degni d’èsse magnati da oratori e filosofi. Li romani li ‘ssociava a firtilità e venessere. Vianghi, marroni, viola, verdi e niri, adè ricchi de potassio e magnesio. ‘Na leggenda dice che l’annu che né fa tanti, se rcoje poco gra'”.

*

“Annu ficaju, scarsu granaju”.

*

– “E adesso come se fa?”

– “Come l’antichi che magnava la scorza e buttava via li fichi”.

*

“Recanati granno e longo, de gra’ ne coje un tonno (piatto tondo). Se non fusser fichi e frutti, moriria rabbiti tutti”.

*

“Quanno lu villà sta su lu ficu, non conosce né parente né amicu”.

*

“Ugnunu è amicu de chj ci-ha un bon ficu”.

*

“Settembre amico, te dona le cciaccarelle (mandorle) e lu dorge farcita ficu”.

*

“LE NUCE (noci) adè dette anche “Ghianda di Giove”. ‘Gghjà dal 100 a.C. adèra cunsiderate ‘mportanti pe’ lo magnà de li contadì’. Adè state ‘mportanti durante li piriudi de carestia”.

*

“Pa’ e nuce pastu da spusi”.

*

“Santa Croce (14 settembre) pa’ e noce”.

*

“Prima nucia e prima castagna veati chj le magna”.

*

“Nucia e castagna regali de montagna”.

”

*Co’ ‘ssa testa ce poli ‘cciaccà’ le nuce”.

*

“LE PERE adè dorge e zuccherine, ricche de fibre e vitamine. Se ne troa de più de trecento qualità, tra quelle più cunusciute, le Abate, William e Kaiser”

*

“LE MELE pe’ la società greca adèra un fruttu custusu e cridutu afrodisiacu. Quanno un joenottu vulia fidanzasse, lanciava ‘na mela a la prescerda. Se essa la rcujia vulia di’ che adèra daccordu a concedese. Anche durante la prima notte de matrimoniu, li spusi duvia cundivide ‘stu fruttu. La mela più famosa adè quella che Eva spartì co’ Adamo. Tutti e dui vennero cacciati da lu Paradisu, pare che per questo lu nome mela venga da lo latino “malus”, cioè ” il male”.

*

“Hi fatto la crescia co’ le mele pe’ faccilu vinì’ e non te cce vene, / hi fatto la crescia co’ la sapa pe’ faccilu vinì’ matta ‘rrabbiata”.

*

“LE JIUJJIOLE (Giuggiole) anticamente adèra lu simbulu de lo silenzio e ‘dornava (adornava) li Tempji de la dea Prudenza”.

*

“Per San Michele (29 settembre) la jiujjiola nel paniere”.

*

“LI MELAGRANÀ’ nella mitologia greca adèra sacri a Venere e Giunone. Secondo li greci la pianta adè nata da lo sangue de Bacco scossu da la passió’ per Venere. Nell’antica Roma le spuse co’ li rami ce ‘ntrecciava li capiji come simbulu de firtilità e ricchezza. Li Babilonesi ne magnava l’acini prima de le vattaje. Botticelli nella sua opera “La Madonna della melagrana” raffigura i semi de lu fruttu bene apertu su le ma’ de la Madonna, in segnu de lo sangue versato da Gesù pe’ sarvà’ l’umanità”.

*

“LE MELE COTOGNE per seculi adè state lu simbulu de Venere e simbulu de fecondità. Vinia cunsumate durante li pranzi de matrimoniu. Adèra lu fruttu più popolare de la mitologia greca. Strane mele coperte da ‘na leggera peluria che va via appena se fa (matura), appena diventa de colore jallu. Ricche de potassio, fosforo, calcio, magnesio e ferro. Adè un fruttu quasci dimenticatu, va cunsumatu cottu o ce se fa la marmellata”.

*

“Quanto me piace le mele cotogne / quelle che porta in pettu le donne! / Porta lu piccichittu senza fronne”.

