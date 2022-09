Gina Braconi compie cento anni

«Un condensato di gentilezza,

umorismo e sensibilità non comuni»

PETRIOLO - La neo centenaria ha ricevuto la visita del sindaco Matteo Santinelli

Petriolo in festa per i cento anni di Gina Braconi. La neo centenaria ha ricevuto la visita del sindaco Matteo Santinelli. «Oggi ho avuto l’onore e il privilegio di omaggiare la signora Gina Braconi per aver raggiunto lo straordinario traguardo del centesimo compleanno. Oltre a mantenere una splendida ed incredibile forma fisica, la signora Gina è un condensato di vitalità, gentilezza, umorismo e sensibilità non comuni. Stringerle le mani e ammirare i suoi occhi teneri e allo stesso tempo pieni di vitalità, suscitano profonda emozione e un notevole arricchimento umano. Grazie infinitamente, signora Gina, per avermi ricordato quanto sia rilevante quel valore non negoziabile della delicatezza dei rapporti umani che in questa epoca corriamo il rischio di perdere. Infiniti auguri a nome di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza».

