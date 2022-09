Addio a Giuseppina Galdi Guzzini

RECANATI - La vedova di Raimondo Guzzini era ricoverata da alcuni giorni a Villa Pini per l'aggravarsi delle condizioni di salute. Aveva 90 anni. Lascia i figli Mariano, Domenico ed Emma. Il funerale domani in Duomo

Si svolgeranno domani alle 10.30 in Duomo a Recanati i funerali di Giuseppina Galdi, recanatese di 90 anni, spentasi ieri mattina nella clinica civitanovese Villa dei Pini dove era ricoverata da qualche giorno per l’aggravarsi delle condizioni di salute. La camera ardente è stata allestita nella Casa Funeraria Bamo di Recanati. Giuseppina Galdi era la moglie di Raimondo Guzzini, il celebre imprenditore morto a 50 anni nel 1978 in un incidente stradale, noto anche per essere stato alla guida della Cassa di risparmio della provincia di Macerata e per l’impegno sociale e politico.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia Giuseppina Galdi he lascia i figli Mariano (Silpan Production), Domenico (presidente Fratelli Guzzini) ed Emma. I funerali si svolgeranno appunto domani e sarà l’occasione per dare l’ultimo saluto alla signora recanatese e testimoniare vicinanza ed affetto alla famiglia colpita nei suoi affetti più intimi.

