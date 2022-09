Fileni, Barbara Saba

è la nuova direttrice marketing

ECONOMIA - Classe 1979, sarda di origine, ha lavorato per il rilancio del tonno Mareblu e nel gruppo Sapore di Mare

16 Settembre 2022 - Ore 13:30 - caricamento letture

Barbara Saba, classe 1979, sarda di origine, è la nuova direttrice marketing del Gruppo Fileni, leader in Italia nelle carni bianche da agricoltura biologica e terzo player nazionale nel settore delle carni avicole. «Un importante traguardo – scrive l’azienda – che va ad aggiungersi ad un curriculum ricco di successi: laureatasi nel 2003, continua il suo percorso accademico frequentando il Master in “Marketing e Comunicazione d’Impresa” all’Accademia di Comunicazione di Milano con cui tuttora collabora. Inizia la sua brillante carriera nel 2004 nel mondo delle ricerche di mercato, prima in GfK Panel Consumer, poi come Research Analyst nel Regional Team di SC Johnson.

La sua vocazione però è il marketing e nel 2007 entra nel gruppo Pepsico come brand manager, crescendo progressivamente sia verticalmente nelle funzioni di marketing, sia orizzontalmente nelle vendite, come direttore del canale Food service. Saba sviluppa ulteriori competenze in Pepsico nel settore Food, come snacks business development manager lay’s, occupandosi del lancio sul mercato italiano del marchio di patatine più venduto al mondo.

Nel 2015 lascia Pepsico e viene nominata direttrice marketing & trade marketing in Thai Union Group, per lo sviluppo e il rilancio del brand di tonno in scatola Mareblu e nel 2019 prende il ruolo di direttrice marketing e acquisti in Dimar, Gruppo Retail italiano con insegna Sapore di Mare, specializzato nella commercializzazione di pesce surgelato. Dal 2020 a oggi porta al servizio delle imprese le sue conoscenze e il suo spiccato intuito come consulente in libera professione, continuando a formarsi e conseguendo proprio nel 2020 la certificazione di Innovation Manager (Registro Cepas N°033), studiando accuratamente le nuove tecnologie necessarie per accompagnare le aziende verso le logiche dell’Industria 4.0».

Le sue parole chiave sono innovazione, sostenibilità e capitale umano. Queste le sue prime dichiarazioni come direttrice marketing in Fileni: «“Buono e Bio” non è solo un payoff di prodotto per Fileni, ma un forte e concreto messaggio valoriale che porta con sé il tangibile impegno del Gruppo nella direzione della sostenibilità. Siamo un’azienda rivolta all’eccellenza che ha già ottenuto la certificazione come prima B Corp al mondo nel settore delle carni. La direzione marketing di una realtà italiana come Fileni, che accelera la propria corsa verso la cultura rigenerativa, rappresenta per me una grande sfida e un’opportunità per consolidare e rafforzare un percorso di innovazione sostenibile e di management etico ventennale, oltre che grande motivo di orgoglio per la fiducia accordatami».

L’azienda fa sapere che nel suo nuovo ruolo, Barbara Saba riporterà al General Manager-Cco Simone Santini, rafforzando il percorso di managerializzazione che l’azienda marchigiana ha intrapreso da diversi anni in un’ottica strategica di lungo periodo che mira a creare valore per il trade e per i consumatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA