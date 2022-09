Esce di casa e non rientra:

trovata a 10 chilometri di distanza

TREIA - Scomparsa una 84enne in contrada Valchiusa, l'allarme lanciato dal figlio. La donna, a piedi, ha raggiunto Grottaccia di Cingoli, sta bene, farà dei controlli in ospedale

15 Settembre 2022 - Ore 17:10 - caricamento letture

Esce di casa e non fa ritorno: scattano le ricerche di una donna di 84 anni. L’allarme a Treia, verso le 14. E’ stato il figlio a lanciarlo. La donna è uscita stamattina verso le 10,15 in contrada Valchiusa, probabilmente come fa di solito per una passeggiata. Nel primissimo pomeriggio, il figlio non vedendola rientrare si è preoccupato.

E ha allertato i soccorsi. Sul posto sono così arrivati vigili del fuoco, anche con l’ausilio di un elicottero da Pescara, Protezione civile e carabinieri. La donna è stata ritrovata intorno alle 18. E di strada ne aveva fatta parecchia a piedi perché dalla contrada Valchiusa ha raggiunta Grottaccia di Cingoli. Circa 10 chilometri. L’anziana ha detto di essersi persa. E’ stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Macerata per gli accertamenti del caso. L’84enne è in buone condizioni.

(Ultimo aggiornamento alle 18,30)

