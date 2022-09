Pieve Torina, il primo giorno

di alunni e alunne della “Paoletti”:

«Sogni, speranze e determinazione»

SCUOLA - Il sindaco Gentilucci ha incontrato bambini e bambine e ringraziato i genitori per la fiducia nel volerli iscrivere all'istituto

14 Settembre 2022

Primo giorno di scuola a Pieve Torina. L’emozione si coglie negli occhi dei bambini e delle bambine che varcano per la prima volta il portone d’ingresso dell’istituto Monsignor Paoletti, ed anche negli alunni e nelle alunne più grandi, sino alle medie.

Ma si coglie anche in quelli del sindaco, Alessandro Gentilucci, quando pronuncia i loro nomi, e s’interessa del loro futuro: “che istituto sceglierai per le superiori?” chiede ad un ragazzo. “L’istituto d’Arte a Macerata” risponde uno, “io l’Alberghiero a Spoleto” risponde un altro. «Sogni, speranze, determinazione, com’è giusto che sia nei cuori e nelle menti di questi bambini e ragazzi – commenta il sindaco, che stringe le mani ai genitori e che ringrazia uno ad uno per la fiducia nel voler iscrivere i propri figli a Pieve Torina – . Un plauso al corpo docente, sempre attento nel seguire i programmi, con la possibilità però di godere di spazi esterni e infrastrutture all’avanguardia, non solo fisiche come il palazzetto dello sport o il servizio mensa, ma anche digitali, come la piattaforma informatica che stiamo approntando. Una scuola al passo con i tempi ma immersa nella natura, a dimensione umana: questa è la sfida che vogliamo vincere e per la quale stiamo lavorando».

