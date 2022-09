La Recanatese non molla niente:

in dieci per oltre 70 minuti

agguanta la Fermana nel derby (Foto)

LEGA PRO - Succede tutto nel primo tempo. Vantaggio ospite firmato da Spedalieri, cartellino rosso per Alfieri e poi il tocco sotto misura di Sbaffo in seguito ad un corner che fissa l'1 a 1. Nella ripresa i giallorossi reggono e portano a casa il secondo pareggio all'Helvia Recina

di Andrea Cesca (foto di Fabio Falcioni)

La Recanatese si deve accontentare del pareggio. Contro la Fermana all’Helvia Recina la squadra di Giovanni Pagliari gioca per oltre 70’ in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Alfieri. Ciò nonostante l’undici giallorosso rimane sempre in partita. Il derby giocato di fronte a quasi 600 spettatori termina sull’ 1 a 1 con le reti di Spedalieri e Sbaffo. La Recanatese nelle battute iniziali del match colpisce un palo con Tafa.

Seconda partita in casa, secondo derby per la Recanatese. La squadra allenata da Giovanni Pagliari, reduce dalla sconfitta di Carrara, ospita la Fermana: l’ultimo precedente risale ad oltre cinque anni fa, i canarini vinsero al “Nicola Tubaldi” con una rete di Molinari. Nella Recanatese torna l’ex Ferrante nell’undici titolare. E’ una sfida particolare per il presidente della Fermana Umberto Simoni e il direttore generale Andrea Tubaldi, entrambi recanatesi (il primo d’adozione). Il papà del giallorosso Marco Raparo, Roberto, è un socio di minoranza della Fermana. Diversi i motivi di interesse, le due squadre appaiate ad un punto dopo due giornate di campionato sono alla ricerca della prima vittoria.

Gli allenatori fanno turnover per dosare le forze nel primo turno infrasettimanale della stagione. La Recanatese parte meglio e al 4’ va vicinissima alla segnatura: sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti Tafa colpisce la base del palo con il destro. La Fermana non si scompone e all’11’ trova la rete del vantaggio: sul cross dalla sinistra di De Nuzzo l’imperioso stacco di testa di Spedalieri non lascia scampo a Bagheria, palla in fondo al sacco, 0 a 1. La partita si complica maledettamente per la Recanatese al 20’ quando Alfieri viene espulso per un fallo a centrocampo su Maggio.

Sotto di una rete e con un uomo in meno la Recanatese ha la forza per agguantare il pareggio al 29’ con un tocco sottomisura di Sbaffo su calcio d’angolo di Ferretti, 1 a 1. La Fermana sembra avere più birra in corpo, un minuto più tardi il solito Spedalieri di testa sfiora la traversa, poi Fishnaller al 33’ costringe Bagheria in calcio d’angolo. Giovanni Pagliari al 36’ toglie una punta, Ventola, e irrobustisce il centrocampo con Carpani. Sbaffo adesso è il giocatore più avanzato della Recanatese costretta a giocare prevalentemente di rimessa.

Il secondo tempo si apre con una staffilata centrale di Giampaolo. Ancora Giampaolo al 54’ impegna a terra Nardi. La Fermana fa valere l’uomo in più e costringe la Recanatese sulla difensiva, quando ripartono i giallorossi sono pericolosi, lo sgusciante Senigagliesi va due volte alla conclusione. La palla buona per riportare la Fermana in vantaggio capita sulla testa di Fishnaller al 68’ il numero 21 angola troppo la mira e la palla si perde sul fondo. E’ una partita di grosso sacrificio soprattutto per gli avanti della Recanatese. La difesa stavolta regge, Bagheria deve svolgere lavoro di ordinaria amministrazione. Il pareggio consente alle due squadre di muovere la classifica. Prossimo impegno domenica prossima, la Recanatese giocherà in trasferta con il San Donato Tavernelle, la Fermana ospiterà il Cesena.

Il tabellino:

RECANATESE (4-3-1-2): Bagheria 6; Somma 6, Ferrante 6, Tafa 6 (1’ st Pacciardi 6), Longobardi 5,5; Alfieri 4, Raparo 6; Ferretti 6 (12’ st Senigagliesi 6), Sbaffo 6,5, Giampaolo 6 (25’ st Minicucci ng); Ventola ng (36’ pt Carpani 6). A disp.: Fallani, Amadio, Quacquarelli, Morrone, Guidobaldi, Zammarchi, Marafini, Marilungo. All.: Pagliari

FERMANA (4-4-2): Nardi 6; Gkertsos 6, Spedalieri 7, Pellizzari 6, De Nuzzo 6 (35’ st Eleuteri ng); Graziano 6 (42’ st Romeo ng), Giandonato 6 (28’ st Scorza ng), Misurca 6, Maggio 6 (42’ st Nannelli ng); Pinzi 6,5 (35’ st Bunino ng), Fishnaller 6. A disp.: Borgetto, Vaccarezza, De Pascalis, Cardinali, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Romeo, Grassi, Carosso, Parodi. All. Protti

TERNA ARBITRALE: Luigi Catanoso di Reggio Calabria (Bahri di Sassari e Porcheddu di Oristano, quarto uomo Cialdi di Lanciano)

RETI: pt. 11’ Spedalieri (F), 29’ Sbaffo (R)

NOTE: spettatori 588 (154 ospiti). Espulso Alfieri al 20’ del primo tempo. Ammoniti Fishnaller, Ferrante, Carpani. Calci d’angolo 10 a 2 per la Fermana. Recupero: pt. 2’, st. 4’

