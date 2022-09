Festa del patrono a Piediripa,

domenica traffico deviato

MACERATA - Il Comando della Polizia locale ha emesso un provvedimento per la viabilità, valido dal 15 al 18 settembre

Per consentire lo svolgimento della festa patronale in onore di San Vincenzo Maria Strambi, in programma dal 15 al 18 settembre a Piediripa, il Comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione nelle zone interessate dall’iniziativa. Il provvedimento prevede il divieto di sosta con rimozione coatta dalle 17 del 15 alle 24 del 18 settembre in via Bramante nel piazzale antistante il civico 111 (ristorante “La Chimera”). Per permettere lo svolgimento della fiera delle merci, l’ordinanza prevede anche per domenica 18 settembre, dalle 7 alle 24, la chiusura al traffico di via Bramante, dalla rotatoria con via Moretti a quella con via Cluentina, con divieto di transito eccetto che per i veicoli degli operatori commerciali ed espositori autorizzati. Il traffico verrà deviato sul percorso via Moretti – via Annibali – via Cluentina.

