Notte di alcol e contravvenzioni:

via 14 patenti e 4 denunce

CIVITANOVA - Gli agenti della Polstrada hanno lavorato sino all'alba di domenica: 25 multe, 140 punti decurtati

12 Settembre 2022 - Ore 15:31 - caricamento letture

Al volante dopo aver alzato il gomito: ritirate 14 patenti. Operazione contro chi si mette alla guida dopo aver bevuto della polizia stradale di Macerata. Gli agenti nel corso della notte tra sabato e domenica hanno svolto una serie di controlli a Civitanova, che sono stati coordinati e supervisionati dal questore Vincenzo Trombadore.

Alla fine, nel corso di un servizio proseguito sino all’alba, 14 persone sono state trovate alla guida con un tasso di alcol superiore al limite consentito (0,5 grammi per litro). Per 4 di queste c’è stata anche la denuncia (perché il livello alcolico era particolarmente elevato). La Stradale ha anche multato 3 persone per uso di cellulare alla guida e 3 sono stati sanzionati perché non hanno esibito la patente e l’assicurazione dell’auto. In tutto sono state 19 le infrazioni contestate e 140 i punti decurtati. Nel corso dei controlli effettuati durante l’intera settimana, la Polstrada ha rilevato un totale di 88 infrazioni al Codice della strada, di cui 25 per guida pericolosa.

