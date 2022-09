Med Store Tunit, Gabbanelli:

«Test di prestigio con Fano e Lube

per trovare il giusto feeling di squadra»

VOLLEY A3 - I biancorossi incontreranno domani al Banca Macerata Forum la Vigilar che poi ritroveranno anche in campionato. Mercoledì match con i campioni d'Italia a Civitanova. Le parole del capitano

12 Settembre 2022 - Ore 18:40 - caricamento letture

Prosegue il lavoro di preparazione della Med Store Tunit in vista dell’inizio del campionato di A3. Dopo il primo test giocato con l’Abba Pineto, i biancorossi si apprestano a due sfide ravvicinate contro avversari di livello: domani al Banca Macerata Forum, alle 17.30, incontreranno la Vigilar Fano, che sarà nuovamente avversario della Med Store Tunit nel Girone Bianco, e mercoledì all’Eurosuole Forum, alle 15, la Lube Civitanova.

Due sfide importanti per mettersi alla prova e migliorare condizione e conoscenza tra i giocatori. Il capitano Simone Gabbanelli commenta i due test: «Sono due ottime occasioni per testare la nostra condizione e capire l’andamento del lavoro di queste settimane. Incontriamo uno dei futuri avversari in A3, conosciamo bene Fano e sappiamo che è una squadra di livello; poi avremo l’onore di giocare contro la Lube, una delle formazioni più forti d’Italia. Da parte nostra stiamo lavorando sul costruire una buona base dalla quale partire per migliorarci nel corso delle prossime settimane e arrivare pronti all’inizio del campionato». Su quali aspetti vi state maggiormente concentrando? «Intanto – continua Gabbanelli – sul cercare di essere aggressivi al servizio, poi sullo sviluppo del gioco muro-difesa, e ovviamente siamo attenti a migliorare la condizione lavorando sul fisico. Nel corso delle settimane e affrontando le amichevoli che ci aspettano, sapremo meglio dove concentrarci durante gli allenamenti». I test vi danno anche modo di cominciare a conoscervi meglio tra giocatori, quest’anno la Med Store Tunit riparte da diverse novità nel roster. «Sì le amichevoli ci aiutano a trovare il giusto feeling – conclude il capitano – C’è spazio per tutti in questi test, sappiamo di avere un roster di qualità e che ci permette di provare soluzioni diverse durante le partite, tutti possono e devono dare il proprio contributo nel corso della stagione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA