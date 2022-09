Cbf Balducci, sono sei

i test pre campionato

VOLLEY - Le arancionere terranno quattro allenamenti congiunti al Banca Macerata Forum (con Sant’Elia, San Giovanni in Marignano, Vallefoglia e Perugia) e due in trasferta (sempre con Vallefoglia e Perugia). Il calendario

12 Settembre 2022 - Ore 11:49 - caricamento letture

Definito il calendario dei test pre campionato della Cbf Balducci Hr Macerata: saranno sei gli allenamenti congiunti che le ragazze di Luca Paniconi terranno da mercoledì di questa settimana fino al 15 ottobre, data dell’ultimo impegno che precederà il via ufficiale al campionato di Serie A1 femminile in programma il 23. Oggi, intanto, quarta settimana di preparazione al via che si concluderà sabato mattina con un particolare allenamento sulla sabbia di beach volley. Le arancio nere terranno quattro test al Banca Macerata Forum (con Sant’Elia, San Giovanni in Marignano, Vallefoglia e Perugia) e due in trasferta (sempre con Vallefoglia e Perugia). Un programma intenso di allenamenti insieme ad altre formazioni di Serie A1 e Serie A2 che permetterà allo staff tecnico della Cbf Balducci di trarre importanti indicazioni in vista della partenza del campionato e di mettere a punto i meccanismi di gioco di Fiesoli e compagne. Tutti gli allenamenti casalinghi sono ad ingresso libero per il pubblico. L’inizio dei riscaldamenti degli allenamenti congiunti è fissato per le 17.30.

Il percorso pre season:

Mercoledì 14 settembre: Cbf Balducci Hr Macerata – Assitec Volleyball Sant’Elia (A2)

Mercoledì 21 settembre: Cbf Balducci Hr Macerata – Omag Mt San Giovanni in Marignano (A2)

Sabato 24 settembre: Megabox Savio Vallefoglia (A1) – Cbf Balducci Hr Macerata

Mercoledì 28 settembre: Cbf Balducci Hr Macerata – Megabox Savio Vallefoglia (A1)

Sabato 8 ottobre: Cbf Balducci Hr Macerata – Bartoccini Fortinfissi Perugia (A1)

Sabato 15 ottobre: Bartoccini Fortinfissi Perugia (A1) – Cbf Balducci Hr Macerata

Il programma di lavoro da lunedì 12 a domenica 18 settembre:

Lunedì: pesi – tecnica

Martedì: riposo – tecnica

Mercoledì: tecnica – test con Sant’Elia (alle 17.30)

Giovedì: riposo – tecnica

Venerdì: pesi – tecnica

Sabato: beach volley – riposo

Domenica: riposo

