Tankuljic entra e segna,

Tolentino espugna Termoli

SERIE D - In Molise i cremisi battono 2 a 1 in rimonta i giallorossi. Nel finale a segno il 23enne, dopo il botta e risposta fra Carnevale e Tizi nel primo tempo

11 Settembre 2022 - Ore 17:16 - caricamento letture

Il Tolentino espugna Termoli in rimonta e conquista il primo successo in campionato, nella seconda giornata del girone F di Serie D. I giallorossi molisani sbloccano in avvio grazie ad un gol di Carnevali, poi esce alla distanza la formazione cremisi che trova il pareggio alla mezz’ora con un guizzo di Tizi e nel finale di partita pesca il jolly con il neo entrato Tankuljic. I ragazzi di Mattoni chiudono in dieci, a causa del rosso diretto rimediato nel recupero da Adorni, ma salgono a quota 4 punti. Domenica prossima al Della Vittoria arriverà il Fano dei tanti ex, primo l’ex tecnico Andrea Mosconi.

La cronaca. Il Termoli approccia bene la sfida e al 13′ passa in vantaggio, a segno Carnevali. I giallorossi si riaffacciano in avanti, il portiere del Tolentino Moro blocca un tiro di Romano. Una fiammata di Tizi rimette in carreggiata i cremisi, al 31′: l’esterno cremisi, defilato sulla destra, calcia dal limite e inganna il portiere, firmando l’1 a 1. Quindi ci prova anche Massarotti, rasoterra e centrale, blocca il numero uno locale. I ragazzi di Mattoni, invece, partono meglio nella ripresa. Al 1′ Nagy manda alto su punizione, stessa sorte per il piazzato di Mengani cinque minuti più tardi (deviato in angolo). Alla mezz’ora doppia clamorosa occasione per il Termoli, prima un giocatore del Tolentino salva su una conclusione ravvicinata, poi un calciatore molisano sfiora il palo con un tiro dal limite. I cremisi hanno un sussulto, vincente, nel finale. Al 38′ Cicconetti prova la botta su una punizione dalla distanza, vola e si rifugia in angolo Merelli. Un giro di lancette e Tankuljic si ritrova in area e in diagonale firma il definitivo 2 a 1 per il Tolentino. Nel recupero i giovani di Mattoni difendono il risultato, a farne le spese è Adorni (espulso per un fallo a centrocampo).

Il tabellino:

TERMOLI: Merelli, Nunziata, Ciofi, D’Errico, Hutsol, Caiazza, Carnicelli, Conte, Filogamo, Romano, Carnevale. A disp.: Mora, Cestaro, Cavaiola, Cigliano, Ferrante, Nardelli, Di Stefano, Baldè, Lorusso. All.: Esposito.

TOLENTINO: Moro, Massarotti, Salvatelli (13′ s.t. Riberon), Stefoni, Gori (18′ s.t. Cicconetti), Nagy, Mengani (41′ s.t. Giuli), Marcelli (31′ s.t. Tankuljic), Vitiello, Adorni, Tizi (13′ s.t. Alaigia). A disp.: Giorgi, Di Bagno, Nacciarriti, Moscati. All.: Mattoni.

TERNA ARBITRALE: Colelli di Ostia (Scionti di Roma 1 – Elsino di Ostia)

RETI: 13′ p.t. Carnevale, 31′ s.t. Tizi, 39′ s.t. Tankultjc

NOTE: espulso Adorni (rosso diretto)

