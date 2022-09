La vrascia

anche d’istate

LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

“A li tempi de ‘na orda li contadì’ ‘ppicciava lu focu su lu camì’ anche d’istate. Adèra pe’ cuciná’ co’ la raticola (graticola). Le vergare ce ‘rrustia li pummidori a pacche, le zucche a fette, li meragnani (melanzane), li peparoli verdi, jalli e rusci. Tutte quelle virdure che po’ sirvia pe’ la colazió’, pe’ lu voccó’ de metà dopo minzujornu o la cena. L’orti de luju e agustu adèra pjini de ‘ste prilibatezze ‘ppititose. La carne non c’èra, se magnava questo, ‘ccompagnato da lo pa” e un vecchjé’ de vi’. Anche se co’ ‘llo callo, a chj toccava, sta sopre lu focu non è che je pjiaciasse tanto. Però c’era da fallo e se facia. Anche perché jó ppe li campi non è che se gudia tanto de più.

Su li pummidori a pacche ce java un cunnimentu co lo tresomarì’ (rosmarino), l’aju tritatu e lo sale. Duvia coce pe’ ‘na vintina de minuti senza èsse rghjrati mai. Quanno cuminciava a bbrusciacchjasse sotto, vulia di’ che adèra cotti. Staccati da la raticola e misti su ‘na fiamminga (piatto da portata), ‘un vellu jiru d’ojo sopre e la fame adèra ‘ccontentata. A chj pjacia, su lu cunnimentu ce mittia anche lo pa’ grattato

*

“Pommidoretto mio, pommidoretto / che fra le vrange verdi fai l’occhjetto. / Pommidoretto mio de bona razza / pari le guance de la mia regazza”

*

“Li meragnani se cucia a fette, non proprio fine pe’ no’ rischjà’ de bbruscialle troppo, li peparoli ‘na orda cotti se spellava e anche per quisti un vellu jiru d’ojo sopre. L”ojo vono facia struscià’ anche lu piattu co’ lo pa’.

Lu focu ‘na orda ‘ppicciu , pe’ no’ cunzumà’ troppe fascine, se facia mantené’ co’ li tutuli sgranati de lo granturco.

La raticola adèra de fero (ferro) fatta da lu ferà (fabbro). A Macerata le facia Pasquà’ (Pasquale) e Ansermo de Picciola. L’ufficina ce l’ia su ‘na casa scura sopre la stazió’. Lu miccurdì spannia su piazza e vinnia anche mastelli (secchi), morse, curtelli, tenaje (tenaglie), zappe, vanghe, catene, velange de fero vecchjo (bilance), callà (paiuoli) e padelle. Li vergà e le vergare ce comprava l’occorente.

