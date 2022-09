Servizio civile, bando agli sgoccioli

RECANATI - E' dedicato alla fascia di giovani dai 18 ai 24 anni che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di istruzione. La domanda deve essere presentata entro il 15 settembre per via telematica

10 Settembre 2022 - Ore 16:14 - caricamento letture

Mancano pochi giorni alla scadenza del bando pubblico dedicato ai giovani Neet (Not in employed, education and training), ragazzi e ragazze che dai 18 ai 24 anni non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di istruzione. Esso prevede l’inserimento nel comune di Recanati di tre volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale, nell’ambito digitale, nell’anno 2022. Il bando è riservato ai giovani Neet che hanno aderito al Programma Pon-Iog “Garanzia Giovani” attraverso il sito dedicato www.garanziagiovani.gov.it o nei Cpi della Regione.

Oltre all’inserimento previsto nel servizio civile regionale dei nuovi tre giovani, Recanati è tra i 154 comuni italiani e tra i tre marchigiani, insieme a Pesaro e a Macerata, ad essere stato selezionato da Anci per partecipare al percorso di formazione e accompagnamento sui Neet. Nel Comune leopardiano sono da qualche tempo impegnati giovani volontari del servizio civile, grazie all’accreditamento voluto dall’amministrazione. «È un’ottima occasione di crescita e un’opportunità formativa per i giovani – sostiene l’assessora alle Politiche sociali Paola Nicolini -. I tempi sono strettissimi, perché abbiamo avuto solo in questi giorni l’informazione, ma ci auguriamo che ci siano almeno alcune disponibilità alla partecipazione. Invitiamo a diffondere quanto più possibile la notizia».

La domanda per accedere al bando deve essere presentata entro il 15 settembre per via telematica, completa di curriculum vitae autocertificato, utilizzando il sistema informatico Siform2 all’indirizzo: https://siform2.regione.marche.it. Le modalità di accesso supportate dal Siform 2 sono: lo Spid livello 2 – Sistema pubblico di identità digitale e la Carta nazionale dei servizi (Cns). In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio di assistenza raggiungibile all’indirizzo email: siform@regione.marche.it oppure ai numeri telefonici 0718063442 – 0718063600. Per informazioni sul bando tel 3713009072 – email: jesi@ascmail.it.

Ulteriori info sono disponibili al link: https://www.arciserviziocivile.it/jesi/2022/07/26/bando-servizio-civile-garanzia-giovani/.

