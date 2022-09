Provveditorato, bando entro fine mese

e a seguire Prefettura e Questura

MACERATA - Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli: «Sarà il primo intervento perché è l'edificio meno lesionato. I dipendenti saranno trasferiti in un edificio che abbimo preso in affitto in via Padre Matteo Ricci». L'ente ha sul tavolo diversi interventi tra cui il miglioramento sismico della caserma dei carabinieri e la caserma dei vigili del fuoco. Nel complesso il costo delle opere supera i 30 milioni

di Mauro Giustozzi

Prima doveva essere la scorsa primavera, poi lo slittamento in autunno ed ora il nuovo traguardo dell’avvio dei lavori al palazzo del Provveditorato agli studi, edificio di cui è proprietaria la Provincia di Macerata, che è stato posto entro la fine dell’anno. La precedente amministrazione provinciale guidata da Antonio Pettinari aveva dato un grande impulso per accelerare il più possibile i tempi per aprire il cantiere del Palazzo del Governo di piazza della Libertà che però ha poi subito dei rallentamenti probabilmente di carattere burocratico.

Al momento la procedura che precede l’avvio dei cantieri indica che per il Provveditorato è stata completata e verificata tutta la progettazione ed entro il mese verrà pubblicato il bando di gara per i lavori mentre è in corso invece il bando per la progettazione dei lavori della Prefettura.

Per entrambi gli edifici la progettazione è stata fatta esternamente, quindi prima è partita la progettazione per quanto riguarda il Provveditorato che si è conclusa ed è stata validata e adesso è partita quella per la Prefettura. Dunque presto sarà bandita la gara per l’aggiudicazione dell’appalto del palazzo del Provveditorato agli studi con apertura del cantiere che dovrebbe avvenire poi entro l’anno. Quindi toccherà alla sede della prefettura e della questura che fanno parte del Palazzo del Governo di piazza della Libertà e l’edificio di rappresentanza istituzionale dell’ente in corso della Repubblica.

Questi i prossimi obiettivi nell’ambito degli interventi legati alla ricostruzione post sisma nei palazzi di proprietà della Provincia di Macerata. Ma non gli unici. Tra gli interventi che caratterizzeranno i prossimi mesi c’è l’apertura dei cantieri nel centro storico: l’Amministrazione provinciale ha un dettagliato cronoprogramma con 2.520.000 euro che sono previsti per la sistemazione del Provveditorato, 13.336.000 euro per la Prefettura e 3.817.000 euro per la Questura. Ulteriori 3,2 milioni sono stati destinati alla sistemazione del palazzo della Provincia, in corso della Repubblica, 6,1 milioni di euro per il miglioramento sismico della caserma dei carabinieri, 5 milioni sono stati stanziati per la caserma dei vigili del fuoco, a cui si aggiungono 471.314 euro per la sistemazione dell’autorimessa dei vigili del fuoco, i cui lavori sono già in corso.

«Entro settembre ci sarà il bando di gara per l’individuazione della ditta che dovrà realizzare i lavori al Provveditorato, il primo stabile su cui si è deciso di intervenire perché risulta essere il meno lesionato – afferma il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli -. Una volta individuata la ditta i lavori partiranno entro l’anno. I dipendenti saranno trasferiti in un immobile di cinque piani in via Padre Matteo Ricci che la Provincia ha preso in affitto come nuovo punto di appoggio per favorire i lavori in sicurezza. Una volta terminati gli interventi al Provveditorato, partiranno quelli all’interno della Prefettura per cui è in corso la gara di progettazione e i dipendenti saranno trasferiti nei locali rinnovati del Provveditorato. Ultimo immobile su cui si interverrà è quello della questura». Oltre all’immobile di via Padre Matteo Ricci (per complessivi 600 metri quadri), in cui due piani saranno adibiti ad uffici per il Provveditorato, mentre il seminterrato, il secondo piano e il sottotetto verranno adibiti ad archivio storico della Prefettura e allo stoccaggio degli arredi di pregio presenti nella sede principale del Palazzo del Governo, la Provincia ha preso in affitto anche un appartamento in piazza della Libertà che sarà a disposizione della Prefettura. La sede istituzionale della Provincia di corso Repubblica, per la quale sono disponibili 3,2 milioni di euro, è nella fase in cui è stato redatto un progetto esecutivo per i lavori di consolidamento, miglioramento sismico, restauro e riparazione dell’edificio con tempi di lavoro per il cantiere che sarà poi aperto di due anni. Il lavoro di consolidamento, miglioramento sismico, restauro e riparazione, si preannuncia piuttosto complesso in quanto l’edificio, per la sua varietà tipologica e singolarità costruttiva, dovuta anche alle notevoli trasformazioni subite nel corso della storia non consente di utilizzare un intervento standard, ma una serie di sistemazioni di opere locali su porzioni distinte del fabbricato, studiate caso per caso. Si tratta del secondo stralcio dei lavori, visto che già nel 2020 una porzione dell’edificio era stata interessata da interventi per 260 mila euro.

