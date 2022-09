Med Store Tunit,

prima amichevole a Pineto

VOLLEY - Oggi alle 18.30 i biancorossi sfideranno l’Abba nel Memorial Pisciella. Coach Gulinelli: «Durante la partita dobbiamo concentrarci su noi stessi, ovviamente la condizione fisica è da migliorare e peserà sui giocatori il carico di lavoro svolto»

9 Settembre 2022

Dopo settimane di intenso lavoro, per la Med Store Tunit Macerata arrivano i primi test amichevoli. L’appuntamento è per oggi alle 18.30 con il Memorial Pisciella che vedrà i biancorossi sfidare i padroni di casa dell’Abba Pineto. Un avversario che ha chiuso lo scorso campionato in quarta posizione per poi cedere soltanto in finale di playoff contro Prata di Pordenone. Quest’anno Pineto lotterà come la Med Store Tunit per i primi posti del Girone Bianco, grazie ad un roster guidato dal capitano Lorenzo Calonico, ex biancorosso, e dal nuovo coach Giacomo Tomasello. «Aspetto proprio le amichevoli per sviluppare sul campo quanto abbiamo provato in allenamento – spiega il nuovo coach Flavio Gulinelli -. Abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva, sulla tattica di squadra applicata in particolare sempre alla difesa, e ci siamo concentrati anche sul lavoro individuale. Siamo ancora agli inizi, queste prime partite ci daranno modo di ottenere dei riferimenti sui quali intervenire nelle prossime settimane». La Med Store Tunit Macerata avrà modo di mettersi alla prova contro un avversario di livello come Pineto. «Incontriamo una formazione interessante, come noi vanta obiettivi importanti per la stagione che sta per cominciare. Durante la partita dobbiamo concentrarci su noi stessi, ovviamente la condizione fisica è da migliorare e peserà sui giocatori il carico di lavoro svolto fino ad oggi – conclude Gulinelli -. Sarà una gara importante per crescere e dirci a che punto siamo, testando i meccanismi provati durante la preparazione».

