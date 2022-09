Hotsand, in Coppa Italia

big match contro Bologna

BASEBALL - I maceratesi chiamati alla sfida con i felsinei, già semifinalisti nella corsa scudetto

9 Settembre 2022 - Ore 10:27 - caricamento letture

C’è l’Unipolsai Bologna sul cammino dell’Hotsand in Coppa Italia. I felsinei, già semifinalisti nella corsa scudetto, sono avversario di notevole spessore, al quale la squadra maceratese farà visita nel prossimo fine settimana, in una sfida ad eliminazione diretta, al meglio delle tre gare. Ad iniziare dalle partite in programma sabato, alle 15,30 e 20,30. Contro una delle grandi del baseball italiano, si prospetta un impegno in salita per i biancorossi, che comunque giocheranno senza pressioni, cercando la rivincita dello scorso anno, quando nella final four per la qualificazione alla Coppa Campioni, condussero a lungo la gara in vantaggio contro i blasonati avversari. L’Hotsand è approdata nel gruppo delle sei formazioni rimaste in lizza nella Coppa nazionale in virtù delle vittorie ottenute domenica scorsa sul Verona per 18-4 e sul Ronchi dei Legionari per 5-0. Contro i veneti la partita non è stata mai in discussione, con i maceratesi subito avanti con 14 segnature nei primi 4 innings, e per il Verona un solo break da 4 punti al 3° inning. La gara termina poi per manifesta superiorità alla settima ripresa. Sugli scudi il solito Javier Lopez, particolarmente efficace in battuta con 4 valide, di cui 3 extrabase. Gara 2 nel segno del lanciatore partente Frank Lopez (13 eliminazioni al piatto in 8 innings) abile ad impedire al team friulano di concretizzare qualche sporadica opportunità. L’Hotsand va a segno al 1 inning, al 4° ( fuoricampo di Lopez) e al 7° con Exposito (doppio e poi spinto a casa dal singolo di Baro) Quindi altre 2 marcature sul finale di gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA