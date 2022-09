Meeting San Giuliano,

Salvucci profeta in patria

MACERATA - Grande lancio del giavellottista dell'Atletica Avis, tutti i risultati dei biancorossi nella manifestazione organizzata dalla società del capoluogo

Ancora soddisfazioni dal 34esimo Meeting San Giuliano che quest’anno ha visto anche la collaborazione con l’Anthropos di Civitanova per lo svolgimento dei Campionati di Società Parolimpici e la Coppa Italia Fispes.

Molta attività giovanile ma nel settore assoluto prestazioni di rilievo a nobilitare il meeting, Nei maschi grande lancio di Emanuele Salvucci nel giavellotto con m. 68,99 vicino al personale, con Giovanni Stella Fagiani a 53,97 e un buon Leonardo Palombini a m. 51,78. Con questa prestazione Emanuele già accreditato di un significativo m. 71,19 del 2021, si aggiudica anche il miglior risultato tecnico maschile intestato agli indimenticabili Delio e Stefano Salvucci: rispettivamente socio fondatore e per anni vice presidente della società, nonno di Emanuele, e al bravissimo Stefano, tecnico del giavellotto che ha saputo portare l’atleta a vincere due titoli di Campione d’Italia: nel 2010 a Cles nella categoria cadetti e nel 2014 a Lucca fra gli junior.

Nel salto in alto importante progresso di Riccardo Ricci che in vista delle finali nazionali del Campionato di società di Saronno vince la gara con m. 1,93. Nei m. 1500 autoritario primo posto di Ndiaga Dieng in 4’00”29 che certifica una grande condizione, foriera di prossimi brillanti risultati. Bravo Sebastiano Compagnucci nei 110 ostacoli secondo in 15”63 con un buon 22”87 nei 200 e vittoria negli ostacoli allievi di Simone Coppari in 16”28. Nel settore giovanile bella vittoria fra i ragazzi del giovanissimo Mohamed Dieng nei m. 1000 con il tempo di 3’22”03 e sempre nei 1000 ma cadetti da segnalare il risultato di Marsel Provenziani sceso a 2’47”43 per un bel secondo posto e Riccardo Mozzoni nei 100 ostacoli terzo classificato in 15”27.

A livello femminile è Elisabetta Vandi la reginetta della manifestazione con la vittoria nei 200 in un ottimo in 24”49, migliore prestazione tecnica femminile, davanti alla Benedetta Boriani in 24”88 e ad Alice Pagliarini, azzurra della nazionale giovanile, al personal best in 25”09. Un felice ritorno quello di Elisabetta Vandi, bandiera dell’Atletica Avis Macerata, ora FF.OO.Padova, che sarà in maglia azzurra per i Giochi del Mediterraneo under 23 di Pescara del 10 e 11 settembre, convocata nei m. 400 e 4 x400. Sempre nel settore femminile bel successo di Rachele Tittarelli nel salto con l’asta con 3,35 con Mozzoni Marina seconda con 3,00. Vittoria di Mara Marcic nell’alto con 1,58 davanti a Ambra Compagnucci a m. 1,50 e m. 5,12 nel lungo, entrambe in ripresa dopo le soste estive. Buon secondo posto nel lancio del disco di Chiara Marangoni con 33,02.

Nel settore giovanile da segnalare il secondo posto di Bianca Sulzer nel salto con l’asta cadette con il personale a m. 2,70, il terzo posto di Irene Ippoliti nei m. 1000 in 3’14”67, con Beatrice Stagnaro fra le ragazze terza classificata nel salto in lungo con 4,13.

Hanno presenziato la manifestazione, che ha visto la presenza di 350 concorrenti gara: Gaetano Ripani Presidente dell’Avis Comunale di Macerata, Giovanni Torresi vice presidente del Coni Marche, Fabio Romagnoli delegato Provinciale del Coni Macerata e Gabriella Trisolino vice presidente della Fidal Marche. Ospiti d’onore gli azzurri dei recenti Campionati Europei di ginnastica artistica, protagonisti a Monaco di Baviera di uno strepitoso argento a squadre i maceratesi: Andrea Cingolani e Matteo Levantesi, accompagnati dal presidente della loro società, la Virtus 1905 Macerata, Giorgio Luzi La classifica di società del settore giovanile valida per il Trofeo Banca Macerata è stata vinta dalla Sport Atletica Fermo nei maschi e dalla Collection San Benedetto nelle femmine che hanno saputo presentare le formazioni più agguerrite.

