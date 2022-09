Lite ai Giardini Diaz

tra due gruppi di ragazzi:

18enne finisce in ospedale

MACERATA - Poco prima di mezzanotte alcuni giovani stranieri hanno infastidito gli altri. Uno dei ragazzi è stato spinto e ha riportato una lesione al braccio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Lite ai Giardini Diaz di Macerata, 18enne finisce in ospedale. È successo poco prima della mezzanotte scorsa. Per cause in corso di accertamento due gruppi, nella notte di ieri, hanno iniziato a litigare nei pressi del bar La Rotonda. Da quanto emerso, un gruppo di ragazzi stranieri avrebbe infastidito alcuni giovani. Mentre stavano litigando, uno dei ragazzi del secondo gruppo, quello che era stato infastidito, è stato spinto ed è caduto malamente a terra ferendosi ad un braccio (si sarebbe procurato una frattura). Il giovane, maceratese, è stato poi trasportato all’ospedale di Macerata per le cure del caso. Ai Giardini Diaz sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata. I militari hanno ricostruito quello che era successo sentendo i testimoni. Degli aggressori neanche l’ombra, tutti spariti prima dell’arrivo dei militari. Le indagini sull’accaduto sono in corso.

(Gian. Gin.)

